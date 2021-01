Alonso twijfelt over vierde Indy 500-poging: ‘Dan denk ik eerder aan Dakar’

Zal Fernando Alonso er ooit in slagen de Triple Crown te voltooien? De 39-jarige Spanjaard twijfelt of hij in de toekomst nog wel terugkeert naar de Indy 500, onder meer door zijn vernieuwde focus op de Formule 1, maar ook door zijn Dakar-debuut vorig jaar. “Het is iets meer een avontuur dan het perfectioneren van een oval en bovendien op veel manieren minder gevaarlijk.”

Na winst in de GP van Monaco (2006 en 2007) en de 24 uur van Le Mans (2018 en 2019) ontbreekt voor Alonso enkel nog winst in de Indy 500 om na Graham Hill als tweede coureur ooit de Triple Crown te voltooien. De Spanjaard nam eerder in 2017 en 2020 deel aan de legendarische race op de Indianapolis Motor Speedway met een 21ste plaats als beste resultaat. In 2019 slaagde de Asturiër er niet in zich te kwalificeren.

Lees ook: Wedkantoor schat titelkansen Russell hoger in dan van Alonso, 8ste titel Hamilton levert weinig op

In 2021 keert Alonso met Alpine terug in de Formule 1 en dus is een vierde Indy 500-poging niet zo eenvoudig. Bovendien bekijkt Alonso ook andere uitstapjes buiten de F1. “Eerlijk gezegd is het lastig om zo ver vooruit te kijken. Op dit moment ben ik volledig gefocust op de F1, en ik kan niet zeggen dat ik de IndyCar of de Indy 500 in de toekomst als het uiteindelijke doel zie. Dan denk ik eerder aan Dakar”, vertelt hij in de WTF1-podcast.

Alonso nam vorig jaar voor het eerst deel aan de bekende woestijnrally en lijkt interesse te hebben in een tweede Dakar-deelname. “Ik heb genoten van de ervaring in Saoedi-Arabië en het is een race waarvoor minder voorbereiding nodig is”, legt hij uit. “Het is iets meer een avontuur dan het perfectioneren van een oval en bovendien op veel manieren minder gevaarlijk. Het blijft gevaarlijk, maar niets is gevaarlijker dan Indy. Daar moet je ook op letten”, aldus de Alpine-coureur.

Lees ook: Fernando Alonso droomt stiekem van podium in 2021 met landgenoot Sainz