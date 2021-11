Fernando Alonso heeft met zijn vijfde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar zijn beste kwalificatieresultaat sinds zijn comeback gepakt. De Spanjaard is daar uiteraard zeer blij mee, ook omdat het hem een goede kans geeft om het gevecht met Pierre Gasly aan te gaan.

“Het hele weekend is al geweldig geweest voor ons”, zegt Alonso, die slechts drie honderdsten tekort kwam voor de vierde startplek. “De auto lijkt heel goed te presteren in dit soort lange bochten. Dat was ook het geval in Turkije en Sotsji, dat is dus erg leuk. Het circuit in Qatar is ongelooflijk in een Formule 1-auto. Nu, in de nacht, met weinig brandstof en nieuwe banden, zou ik de hele nacht kunnen rijden!”, lacht de Spanjaard na zijn beste kwalificatie van het seizoen.

De vijfde en negende startplek bieden Alpine perspectief voor de race én het duel met AlphaTauri. De twee teams hebben allebei 112 punten achter hun naam staan en dus telt nu elk puntje. Maar met de vierde en achtste startplek voor Pierre Gasly en Yuki Tsunoda staat AlphaTauri er voor de start in ieder geval net ietsje beter voor. “Zij zijn erg sterk, dat weten we”, geeft Alonso toe. “Maar we moeten ook toegeven dat zij normaal gesproken toch al op die plekken kwalificeren. Wij herpakken ons altijd in de race op zondag. Maar we starten nu in de buurt.”

“Zij zijn vierde, wij vijfde”, vervolgt Alonso. “We starten aan de schone kant, dus misschien hebben we bij de start al onze eerste kans. Maar we moeten ook uitkijken voor de coureurs die op de mediums beginnen, zoals Carlos (Sainz, red.) achter ons. Ook Pérez zal vanaf de elfde plaats uiteindelijk naar voren komen. Het gaat een lange race worden voor iedereen, maar ik ben blij met dit resultaat. De punten worden pas in de race uitgedeeld, dus we zien het wel”, besluit de tweevoudig wereldkampioen.