Pierre Gasly is van mening dat zijn kwalificatieronde in Qatar, waarmee hij vierde werd, tot zijn top vijf beste ronden behoort. De Fransman stelt dat hij Max Verstappen, die als tweede start, in de race wel zou willen helpen, maar: “Ik rijd uiteindelijk niet in een Red Bull.”

Gasly stond er het hele weekend al goed voor. De Fransman was de hele tijd bovenaan te vinden in de vrije trainingen en wist die snelheid ook vast te houden voor de kwalificatie. In de allesbeslissende Q3 was zijn eerste rondetijd al goed genoeg voor de vierde plaats, maar zijn laatste ronde had hem zelfs nog de derde plek kunnen opleveren. Een lekke band voorkwam echter dat hij de zestien honderdsten die hij sneller was, en nodig had om Valtteri Bottas te verslaan, tot de streep wist te trekken. Maar aan het einde van de middag staat P4 achter zijn naam, uiteraard een zeer goed resultaat.

“Ik ben heel blij!”, zegt Gasly tegen Sky Sports. “We begonnen het weekend met een erg goede auto. We hielden die snelheid gedurende het weekend vast. Het is echt ongelooflijk. Ik zou die ronde in mijn top vijf beste ronden zetten.”

“Het was een erg goede ronde”, vervolgt de Fransman. In de laatste ronde had hij nog beter kunnen doen, totdat hij in de voorlaatste bocht een lekke band opliep nadat hij over de kerbstones reed. “De laatste ronde was beter, maar ik miste de laatste bocht. Ik zag wat vonken en mijn band ging eraan. We zijn dit jaar al best wat voorvleugels kwijtgeraakt”, aldus Gasly.

Nu hij de vierde plaats heeft staat hij achter Valtteri Bottas en Max Verstappen. Een goede kans dus om Verstappen te helpen als mede Honda-man. “Ik zal het proberen, maar ik rijd uiteindelijk niet in een Red Bull”, lijkt hij indirect een sneer uit te delen aan het adres van Sergio Pérez, die elfde werd. “Ik heb niet dezelfde pace, zij zijn op racepace sneller”, besluit de AlphaTauri-coureur.