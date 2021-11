Sergio Pérez leek de snelheid te hebben om zijn Red Bull op zijn minst op de vierde plaats te zetten in de kwalificatie, maar zijn middag in Qatar eindigde vroegtijdig. De elfde tijd was niet waar hij op gehoopt had, maar hij legt uit dat het met name niet goed ging met de banden.

De eerste twee vrije trainingen in Qatar maakten al duidelijk dat er werk aan de winkel was voor Pérez. Met twee achtste tijden moest hij nog enkele tienden vinden om teamgenoot Max Verstappen te kunnen matchen. In de derde vrije training verbeterde hij al naar de vijfde tijd en in Q1 meldde hij zich al wat meer aan de top, maar in Q2 ging het allemaal mis. De Mexicaan probeerde net als de meeste coureurs om op de mediums Q3 te bereiken, maar zijn eerste tijd was nog niet goed genoeg. Hij moest het nu dus op de zachte band proberen, maar ook die poging eindigde in teleurstelling. Hij zal de race vanaf de elfde plek aanvangen.

“We hebben de voorbereiding om de banden op te warmen wat anders aangepakt, we kregen het niet voor elkaar”, legt Pérez uit bij Sky Sports. “Ik had geen schone ronden en in de eerste bocht had ik geen grip”, beklaagt Pérez zich. Het waren verschillende zaken in de outlap die ons de das omdeden.”

De elfde startplek is dus allesbehalve ideaal, maar de snelheid gedurende de rest van het weekend biedt Pérez nog wat hoop voor de race. “We stonden er het hele weekend bij, ik zie niet in waarom we er nu niet zouden kunnen staan. Het zal wel een uitdaging worden, maar we zullen ons best doen”, besluit de Mexicaan.