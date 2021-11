De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar deed een beetje denken aan een willekeurige zaterdag uit 2019. Max Verstappen concludeerde naderhand dat er niet meer inzat dan een tweede plek. “We komen gewoon snelheid tekort hier.”

De RB16B is nog niet happy op het Losail International Circuit, Max Verstappen zelf zag het resultaat van teamgenoot Sergio Pérez als een teken aan de wand. “Het is hier lastig voor ons, kijk naar Checo die Q3 niet eens haalde op de zachte band. We worstelen hier maar gelukkig is er met een P2 nog veel om te winnen. Ik had natuurlijk graag gezien dat er meer was vandaag om voor te knokken.”

Het was voor de Nederlander in ieder geval lastig om de vinger op de zere plek te leggen. “Het gaat op en neer eigenlijk. In VT1 was ik tevreden maar in VT2 en VT3 weer niet. In de kwalificatie ging het eigenlijk wel goed, ik probeerde nog wat andere dingen maar het leverde uiteindelijk niet het gewenste resultaat op. Het laatste rondje ging lekker maar toen ik de tijd en de achterstand hoorde, dacht ik: ‘Was dat nou het risico waard?’ Uiteindelijk is tweede prima, het gat is alleen wel groot.”

Resultaten uit het verleden zijn er niet op na te slaan, wat het lastig maakt om bijvoorbeeld vooruit te kijken op de start morgen. “We hebben hier nog nooit een race gereden, er is nog veel onbekend. Gezien het gat vandaag wordt het een moeilijk verhaal morgen. We bereiden de start zo goed moeilijk voor en dan zien we wel waar we uitkomen.”

Wat het niet makkelijker maakt, is het ontbreken van steun van een teamgenoot, al leek Verstappen daar niet heel erg mee te zitten. De FIA-interviewer noemde hem het vlees van de Mercedes-sandwich. “Dat is natuurlijk lang zo geweest. Ik heb het jarenlang gedaan en soms ook goede resultaten gehaald. Het maakt mij niet zoveel uit.” Lewis Hamilton corrigeerde de vragensteller nog wel: “Hij zal salade zijn! Een vegan-sandwich!” Verstappen: “Of de tomaat.”

