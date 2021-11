Valtteri Bottas moet genoegen nemen met de derde startplek in Qatar na een wat verwarrende kwalificatie. De Fin hoopt zich zondag desondanks in de strijd met Lewis Hamilton en Max Verstappen te mengen.

Wat vooral nogal een raadsel was voor Bottas, is dat zijn auto het zaterdag niet zo goed deed als vrijdag. Op vrijdag was hij immers de snelste man van de dag. Bottas reed daarna ook in de derde training de snelste tijd, maar kwam er in de kwalificatie niet echt aan te pas.

“Ik was hier met een goed weekend bezig, tot aan de kwalificatie”, resumeert hij. Bottas voelde zich daarin namelijk minder op zijn gemak met de auto. “Ik ben een beetje in de war door hoe anders de auto vergeleken met vrijdag was.” Vooral de banden, stipt Bottas aan, leken een andere benadering te vereisen dan vrijdag.

Ondanks zijn wat tegenvallende kwalificatie, start Bottas de Grand Prix van Qatar dus nog wel als derde. Zijn Mercedes-teamgenoot Hamilton staat recht voor hem, op pole. Red Bulls Max Verstappen staat schuin er tussen, op de tweede plek. “Ik heb zelf niet echt iets te verliezen”, antwoordt Bottas op de vraag of hij in de aanval wil.

“Hopelijk is de grid schoon aan de kant waar Lewis en ik staan. Dan strijden we vanaf daar met twee auto’s tegen Max. Hopelijk kunnen we dan wat doen.” Mercedes en Hamilton kunnen een goed optreden van Bottas goed gebruiken: Verstappen staat nog altijd aan kop in het WK, met veertien punten voorsprong op titelrivaal Hamilton.

