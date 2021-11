Valtteri Bottas wil teamgenoot Lewis Hamilton helpen in zijn titelstrijd, zolang dat op een ‘redelijke manier’ kan. De Fin zegt zijn aanpak niet te veranderen voor de resterende races, tevens zijn laatste races voor Mercedes.

Bottas weet al sinds de Grand Prix van Italië dat hij vanaf volgend jaar voor Alfa Romeo rijdt. De Fin moet na vijf jaar afscheid nemen van Mercedes om zo plaats te maken voor George Russell, die gepromoveerd wordt van Williams. In zijn laatste races voor Mercedes kan Bottas nog een belangrijke rol spelen voor zowel het team als teamgenoot Lewis Hamilton, die twaalf punten achterstand heeft op Max Verstappen. Bottas wil Hamilton wel helpen, maar zal zijn aanpak voor de resterende races niet veranderen.

“Uiteraard helpt het mentaal dat ik weet wat mij te wachten staat voor de lange termijn en kan ik me gewoon focussen op het rijden”, zegt Bottas voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix. “Maar tegelijkertijd probeer ik ook van het moment te genieten omdat je dan de neiging hebt om beter te rijden.”

“Hoe ik het aanpak? De aanpak verandert niet echt”, stelt Bottas. “Realistisch gezien zit ik niet meer in de strijd om het kampioenschap en ik ben een teamspeler. Voor mij zou het belangrijk zijn als we samen het vijfde opeenvolgende constructeurskampioenschap kunnen behalen, dat zou een hele prestatie zijn. Ik wil zoveel mogelijk punten pakken en als ik Lewis op een redelijke manier kan helpen in zijn strijd, dan zal ik dat als zijn teamgenoot doen. Dat is de mentaliteit en aanpak, dus niet zo heel verschillend van wat het een aantal races geleden was”, besluit hij.

