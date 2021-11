Dat Red Bull de laatste paar races zo goed gaat, is volgens Lewis Hamilton mede te danken aan het feit dat Mercedes sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië geen updates meer heeft meegenomen, terwijl Red Bull dat ‘nog lang erna’ wel heeft gedaan.

Na Austin zijn de termen ‘Red Bull-circuit’ en ‘Mercedes-circuit’ haast overbodig gebleken, zoals Red Bull-teambaas Christian Horner ook al aangaf na die race. Het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt al jaren getypeerd als Red Bull-circuit en dat zou nu dus betwijfeld kunnen worden, al is voor Hamilton Red Bull nog steeds de favoriet voor de zege.

“Vorig jaar waren ze een stuk sneller dan wij, dus het is inderdaad wel een Red Bull-circuit”, zegt Hamilton, die even vergeet dat de Formule 1 vorig jaar niet naar Mexico trok vanwege het coronavirus. “Al hebben wij hier ook wel succes gehad, maar dat was omdat Max (Verstappen, red.) een foutje maakte en een straf kreeg”, geeft hij kort daarna toe. “Anders waren ze veel sneller. We verwachten dat het nu vergelijkbaar zal worden”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen, die wel nog even benadrukt dat hij in Mexico voor de zege gaat.

Dat Red Bull de afgelopen races zo goed gaat en de status quo lijkt te doorbreken, heeft wel een logische reden volgens Hamilton. “We hebben sinds Silverstone geen upgrade meer gehad en zij hebben nog lang erna updates meegenomen”, sneert Hamilton een beetje naar Red Bull. “Zij hebben over het algemeen wat meer vermogen in de achterkant zitten. Op de hetere locaties lijken zij het lichtjes beter te doen. Dit is een circuit waar zij sterk zijn geweest, net als Boedapest. Dat betekent niet dat wij hier niet sterk kunnen zijn, maar we moeten echt tot de limiet gaan en niks op tafel laten liggen.”

Voorafgaand aan het raceweekend in Mexico liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat hij verwacht dat zij dit seizoen zonder verdere motorwissels, en dus gridstraffen, zullen redden. Aan de andere kant betwijfelde de Oostenrijker ten zeerste of dat ook geldt voor Hamilton, al denkt de Brit dat het wel snor zit. “Voor zover ik weet gaan we zo door tot het einde, dus dat gaat hopelijk geen probleem vormen voor ons.”

