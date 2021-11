Lewis Hamilton gelooft niet dat het tot een ‘Senna-Prost-scenario’ zal komen tussen hem en Max Verstappen, mocht de titelstrijd tot de laatste race voortduren. De zevenvoudig wereldkampioen wil liever winnen op de ‘juiste manier’, maar als hij de strijd verliest wil hij dat ook op de juiste manier doen: “Met waardigheid en het besef dat je alles hebt gegeven.”

In een interview met de Daily Mail liet Toto Wolff weten dat hij een mogelijk ‘Senna-Prost-scenario’ tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wel zou begrijpen. De Oostenrijker doelde daarmee op de wat minder fraaie manieren om het kampioenschap veilig te stellen, door bijvoorbeeld de concurrentie van de baan te rijden. Dat zou volgens de Mercedes-teambaas dus best eens kunnen gebeuren als de titelstrijd tot aan Abu Dhabi, de laatste race van het seizoen, voortduurt. Hamilton zelf gelooft daar echter niet zo in.

“Ik heb dat niet gelezen, maar ik betwijfel ten zeerste dat hij dat zo bedoelde”, zegt Hamilton voorafgaand aan het raceweekend in Mexico. “We hebben nog nooit een kampioenschap op die manier gewonnen. Ik zou een kampioenschap nooit op zo’n manier willen winnen, ik ben hier om op de juiste manier te winnen. Dat doe je middels je vaardigheden, toewijding en hard werken.”

“We racen al het hele jaar hard, daar draait het om in de autosport”, voegt hij later toe, gevraagd naar het gedrag tussen de twee titelrivalen, wat door Sir Jackie Stewart beschreven werd als ‘arrogant’. “Dat is ook waarom dit het spannendste seizoen in een lange tijd is. Dat is ook waarom we meer fans hebben die kijken. Mensen mogen hun eigen mening hebben. Je weet hoe ik mijn titels in het verleden heb gewonnen, ik wil het altijd op de juiste manier winnen. Als je verliest, moet dat ook op de juiste manier gaan: met waardigheid, het besef dat je alles hebt gegeven, de dingen op de juiste manier hebt aangepakt en zo hard mogelijk hebt gewerkt. Als het niet werkt, dan ga je gewoon weer door met het leven.”

