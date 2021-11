Het zou Mercedes-teambaas Toto Wolff niet verbazen als Max Verstappen en Lewis Hamilton in een soort ‘Senna-Prost’-scenario terechtkomen, mocht de titelstrijd in de laatste race beslist worden.

De spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nadert de ontknoping. Met nog vijf races te gaan verdedigt de Nederlander een voorsprong van twaalf punten, maar met nog maximaal 130 punten op tafel ligt het nog helemaal open. De twee titelconcurrenten hebben dit seizoen al genoeg meegemaakt en hebben ook onderling de nodige incidenten gehad. Dat zou volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ook niet uitgesloten kunnen worden voor de komende races, of als de titel in de laatste race pas beslist wordt.

“Als we het scenario krijgen dat ze met elkaar om de titel vechten in de laatste race in Abu Dhabi, dan zal degene die voor ligt zeker wel iets proberen zoals in de Senna-Prost jaren”, zegt Wolff tegen Daily Mail. “Wat gebeurde er in Monza? Verstappen schakelde Lewis uit omdat hij op het punt stond om hem in te halen en hij was sneller. Dat is volkomen begrijpelijk.”

“Als je voor het kampioenschap gaat en je ziet dat wegglippen omdat de ander jou inhaalt, welk hulpmiddel heb je dan behalve datgene dat ervoor zorgt dat hij niet kan inhalen? We hebben dat gezien met Schumacher en Villeneuve en twee keer met Senna en Prost. Ik zou nooit de instructies geven om tegen iemand te crashen, maar als het op die laatste race neerkomt en degene die voor ligt het kampioenschap wint, dan zullen zij elkaar hard bevechten.”

“Ik denk niet dat je dit kan beheersen tussen Hamilton en Verstappen, en ik denk ook niet dat je dat zou willen omdat zij de gladiatoren in hun machines zijn. Dat is wat de sport zo interessant maakt. Het zit in onze aard dat we niet van confrontatie houden en dan ben je gefascineerd om te zien hoe die relatie zich ontvouwt. Als zij crashen, hoe zullen zij elkaar dan confronteren? Wat zullen ze zeggen? Zullen ze elkaar in de ogen kijken? Wij zouden ons er niet mee bemoeien. Die relatie wordt tussen de individuen geregeld”, besluit Wolff.

