De zesde plaats was het beste kwalificatieresultaat voor Fernando Alonso dit seizoen, toch houdt hij er al rekening mee dat hij in de race twee plaatsen zal verliezen. Niet alleen aan Valtteri Bottas, maar ook aan Max Verstappen die achteraan starten: “Hij zal een andere race rijden.”

“Niet leuk”, zo vat Alonso zijn beste kwalificatie van het seizoen samen. Het Sochi Autodrom begon na flinke regenbuien op te drogen en daardoor zagen we in de absolute slotfase van de kwalificatie toch weer de slicks verschijnen. “Het was best stressvol. We hebben hier nog nooit echt op een natte baan gereden. Dit was de eerste keer in zeven jaar tijd. Je hebt niet echt een warming-up, je duikt gewoon meteen Q1 in. Er is geen tijd om te experimenteren of andere lijnen te testen. Je rijdt voluit met het vertrouwen dat het goed moet komen. Het ging prima, ik ben blij met de zesde plek”, aldus Alonso, die ook weet: “Onder normale omstandigheden hadden we waarschijnlijk nooit die zesde plaats gepakt.”

Hoewel Alonso dus vanaf de zesde plaats zal vertrekken kijkt hij ook achter zich, zowel dicht achter zich als een stuk verder. Hij houdt er namelijk rekening mee dat niet alleen Valtteri Bottas, die als zevende zou starten maar na een motorwissel ook achteraan aansluit, maar ook Max Verstappen hem zullen inhalen op het Sochi Autodrom.

“Gisteren voelde de auto competitief op een droge baan”, zegt Alonso. “Volgens mij zijn we niet zo ver verwijderd van onze natuurlijke positie. Bottas start zevende, dus die zal ons uiteindelijk wel inhalen”, zei Alonso voordat Mercedes bekend had gemaakt dat Bottas een gridstraf zou krijgen. “Max ook, ook al start hij vanaf achteraan. We zagen in Monza dat Bottas als laatste startte maar wel op het podium eindigde. Verstappen zal ook een andere race rijden. Dat zou ons op de achtste plaats zetten, wat al meer onze positie is”, besluit Alonso.