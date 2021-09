Fernando Alonso is tevreden met de zesde plaats in de Grand Prix van Rusland, maar heeft het gevoel dat het podium haalbaar was. Dat zou dan puur ‘op basis van verdienste’ zijn geweest en niet door geluk, meent hij: “Ik denk dat we meer verdienden.”

Alonso vertrok als zesde maar lag na een goede – en ietwat sluwe – start al op de vijfde plaats en kon goed meekomen in de top. Op een droge baan kon hij na de pitstop zelfs voorbij aan Max Verstappen en reed zelfs een tijdje op de derde plaats, maar de regen bood ook de ervaren Spanjaard een uitdaging. Hij ging relatief laat naar binnen en verloor zo enkele posities. Aan het einde van de dag moest Alonso genoegen nemen met de zesde plaats, waar hij wel tevreden mee is maar in het achterhoofd hangt natuurlijk wel nog de ‘wat als’.

“Ik moet blij zijn met de punten, het is een goed resultaat voor het team en het constructeurskampioenschap”, blikt Alonso terug op de race. “We hebben een zeer goede race gehad en hadden een fantastische pace. We konden Pérez in de eerste stint bijhouden en na de pitstop haalden we zelfs Verstappen in, de auto vloog. Ik denk dat we meer verdienden.”

“Toen het begon te regenen haalden we Ricciardo, Pérez en Sainz in en lagen we derde, dus ik dacht echt dat het podium haalbaar was”, aldus Alonso. “Dat was op basis van verdienste geweest, puur door de pace en niet door geluk.” Maar zover kwam het dus niet voor de Spanjaard. “Toen het harder begon te regenen stopten sommige coureurs eerder, sommige coureurs wat later. Lando en ik verloren veel posities. Sommige coureurs hadden veel geluk en eindigden zo op het podium”, besluit hij.