Fernando Alonso is tevreden na de bemoedigende vrijdag in Bakoe, waar hij twee keer in de top vijf terechtkwam. Met name in de derde sector, het rechte stuk richting de finish, was de Alpine snel: “Misschien is een lage downforce-afstelling de juiste optie.”

Alonso noteerde op vrijdag de vijfde en vierde tijd in de eerste twee vrije trainingen. De Alpine verloor flink wat tijd in de eerste en tweede sector, maar bleek in de laatste sector een ware raket. In die sector, vanaf bocht 15 tot aan de finish, noteerde Alonso namelijk de snelste sectortijd waardoor hij ook zo hoog kon eindigen.

Voor Alonso was het dan ook een bemoedigende vrijdag. “Normaliter pak je zoveel mogelijk downforce op een stratencircuit, zoals in Monaco en Singapore”, legt Alonso uit. “Je voelt de grip in de bochten en de kwalificatie op zaterdag is dan prioriteit. Maar in Bakoe, ook al is het een stratencircuit, is de race op zondag de prioriteit.”

“Misschien is een lage downforce-afstelling de juiste optie”, vervolgt Alonso. “Maar de auto heeft dan weinig grip in de bochten, en dat in een weekend waarin het makkelijk is om een foutje te maken.”

Alonso was in ieder geval tevreden met het resultaat van de vrijdag en hoopt die trend vandaag door te kunnen trekken naar de kwalificatie. “We zagen er snel uit, we zullen vannacht dus werken om deze pace vast te houden”, zei de Spanjaard op vrijdag. “We lijken snel op de rechte stukken en soms moet je een compromis sluiten voor wat betreft de afstelling, we zullen wel zien hoe het morgen gaat.”