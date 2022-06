Een salarisplafond voor coureurs is volgens Fernando Alonso ‘niet nodig’. De tweevoudig wereldkampioen stelt dat de Formule 1 steeds meer van de coureurs vraagt en vindt dat de coureurs dan ook aanspraak maken op een salaris, zonder beperkingen.

De Formule 1 introduceerde vorig jaar een budgetplafond om de uitgaven van de teams te beperken en het speelveld eerlijker te maken voor de tien teams. Dat was voor de grote teams een flinke domper, aangezien Mercedes in haar kampioensjaren per seizoen ruim driehonderd miljoen euro uitgaf. Het budgetplafond lag vorig jaar op 145 miljoen dollar, dit jaar is dat met vijf miljoen omlaag gegaan en volgend jaar zou daar nog eens vijf miljoen vanaf moeten gaan.

Het zorgt ondertussen wel voor kopzorgen bij teams en Red Bull-teambaas Christian Horner heeft al gewaarschuwd dat sommige teams door de inflatie zullen worstelen om bij alle races aanwezig te zijn. Steeds meer teams pleiten voor een verhoging van dat budgetplafond, al zijn er nog steeds tegenstanders die vinden dat de teams hierop hadden moeten rekenen.

Bij dat budgetplafond zijn enkele uitzonderingen, waaronder het salaris voor coureurs. Dat was al een gesprek van onderwerp en is nu opnieuw ter sprake gekomen door de discussies over het budgetplafond. Maar Fernando Alonso zou tegen zo’n salarisplafond voor coureurs zijn.

“Ik denk niet dat dat nodig is”, zegt Alonso. “Coureurs zijn altijd buiten beschouwing gebleven op dit gebied en de coureurs worden steeds meer gebruikt om de Formule 1 te promoten. We doen steeds meer evenementen en we hebben veel meer contact met de fans”, legt Alonso uit. “Zij vragen steeds meer van ons en daar profiteren zij van. Wij zouden dus buiten dat budgetplafond moeten blijven, het is zeer ingewikkeld”, stelt de Alpine-coureur.