Fernando Alonso kampt nog altijd met de naweeën van zijn kwalificatiecrash in Australië. De Spanjaard denkt zelfs dat het nog wel enkele maanden gaat duren voor hij weer volledig pijnvrij kan racen.

Alonso crashte in Australië in Q3 van de kwalificatie door een hydraulisch probleem. Dit zorgde ervoor dat hij niet genoeg kon afremmen voor bocht elf, waar hij de bandenstapel raakte. Het lukte Alonso niet zijn handen op tijd van het stuur te halen, zodat hij een flinke klap op zijn handen en armen kreeg.

In Australië racete Alonso vervolgens met zijn handen en armen deels ingetapet. Vier races later in Monaco viel het journalisten daarbij op dat de veertigjarige coureur nog steeds verband om beide polsen had. “Dat is nog van Australië”, vertelt Alonso de Australische krant The West.

Volgens Alonso is ‘alles nog een rommeltje’: “De botten, pezen en gewrichten”, somt hij op. “Ik heb twee of drie maanden nodig”, zegt hij over zijn herstelperiode. Volgens Alonso is opereren namelijk geen optie. “Je kan verder niets doen. Alleen rust nemen.”

“Ik heb echter elke twee weken een race, dus rusten moet vooral thuis gebeuren.” De altijd ambitieuze Alonso bijt dus door, want aan de zijlijn blijven is voor hem geen optie. Gevraagd of hij Alpine-reserve Oscar Piastri niet moet laten instappen, grapt hij: “Ja, maar het team heeft de punten nodig.”

