Fernando Alonso trekt zich niets aan van Lewis Hamilton, die in de Grand Prix van Monaco op de boordradio klaagde over de langzaam rijdende Spanjaard. Alonso legt uit dat hij zijn banden moest managen, waardoor hij lange tijd rustig aan reed.

Na de rode vlag veroorzaakt door Mick Schumacher besloot Fernando Alonso om op de mediums het restant van de race uit te rijden. Die race duurde nog wel veertig minuten, waardoor het nog maar de vraag was of de banden het zouden volhouden.

Om ervoor te zorgen dat hij geen pitstop meer hoefde te maken, besloot Alonso wat rustiger aan te rijden. Waar de coureurs voor Alonso nog rondetijden van rond de 1:16 reden, zette Alonso zijn auto op de cruisecontrol met rondetijden van 1:18 of 1:19. Zo kon nummer zes Lando Norris makkelijk wegrijden terwijl er zich een trein achter Alonso vormde. Dat Alonso vervolgens wel de snelste rondetijd noteerde – die later wel weggesnoept werd door Norris – toonde aan dat de Spanjaard sneller kon, maar dat niet deed.

Het leidde tot geklaag op de boordradio van Lewis Hamilton, die de hele tijd vastzat achter zijn oud-teamgenoot. Hij drong wel aan bij de Alpine-coureur, maar kwam achter hem over de streep. “We hadden niet genoeg over om de race te finishen toen er nog 33 ronden te gaan waren”, legt Alonso uit. “Het is een sprintrace, we hadden twee keuzes: de harde band van het begin van de race er weer op zetten, of mediums. We kozen voor de mediums, maar onze inschattingen gaven aan dat deze niet de 33 ronden zouden overleven.”

“We wisten niet of we de finish zouden halen met deze banden”, vervolgt Alonso. “Ik heb mijn banden voor vijftien ronden zitten managen, waarna ik vijftien ronden pushte toen het team mij informeerde dat Esteban (Ocon, teamgenoot, red.) een tijdstraf had.” Alonso trekt zich bovendien niets aan van de klagende Hamilton. “Dat is niet mijn probleem”, reageert hij koeltjes. “Het was extreem makkelijk om hem achter me te houden”, doelt Alonso op de moeilijkheid om in te halen op Monaco.

Foto: Motorsport Images