Fernando Alonso hoopt op regen in de Grand Prix van Japan. Idealiter vindt deze voor de Alpine-coureur plaats onder wisselvallige weersomstandigheden en hij hoopt op wat chaos: “Hoe chaotischer, hoe meer kansen voor ons.”

Er was reden tot optimisme bij Alpine nadat Alonso in de derde vrije training verrassend de vierde tijd noteerde. Die snelheid zat er ook in tijdens de kwalificatie, waar de beide Alpine’s zich in Q2 nog in de top-vier nestelden. In Q3 was het echter Alonso’s teamgenoot Esteban Ocon die sneller was en de vijfde tijd noteerde terwijl Alonso genoegen moest nemen met de zevende tijd.

Geheel tevreden daarover is hij niet, al weet hij ook dat een top-vier een wonder was geweest. “Ik ben blij”, zegt Alonso tegen Viaplay. “Die vierde plek van vanochtend was een beetje onrealistisch. De Mercedessen en Checo (Pérez, red.) stonden achter ons, dus er stonden verrassende namen achter ons.”

“Maar de zevende plek is goed”, vervolgt Alonso. “Een top-vijf voor Esteban en een top-zeven voor mij, met beide Alpine’s Q3 bereiken was het doel. Hopelijk kunnen we morgen goede punten scoren.”

Alonso hoopt op regen

Daar heeft Alpine na de teleurstelling in Singapore, waar beide coureurs uitvielen met motorproblemen, ook wel behoefte aan. McLaren nam daardoor namelijk de vierde plaats bij de constructeurs over van de Franse renstal. Met wat regen in Japan zou dat zomaar weer omgedraaid kunnen worden, denkt Alonso. “We waren wat beter op een natte baan”, weet de Spanjaard. “Dat zou dus goed zijn voor ons.”

Maar als het aan Alonso ligt, wordt het een race met wisselvallige weersomstandigheden. “Dat zou ideaal zijn. Hoe chaotischer de race, hoe meer kansen wij hebben. De coureurs die voor ons staan strijden om het kampioenschap, dus die kunnen niet al te veel risico nemen terwijl wij wel een gokje kunnen wagen”, sluit de Alpine-coureur met een lach af.

Foto: Motorsport Images