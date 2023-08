Na een reeks van mindere resultaten is Fernando Alonso weer terug waar hij het Formule 1-seizoen 2023 begon: op het podium. De coureur van Aston Martin was de Dutch Grand Prix vanaf de vijfde plaats gestart, maar eindigde de race op de tweede plaats, achter Max Verstappen en voor Piere Gasly.

De geslepen en ervaren Fernando Alonso had het prima naar zijn zin in de moeilijke, voortdurend wisselende omstandigheden tijdens de Dutch Grand Prix. “Het was een vreselijk intensieve race. Maar vooral in het begin in de regen waren we enorm snel”, aldus de Spanjaard direct na afloop van de race. “Helaas stapten we een ronde te laat over van de slicks naar de intermediate regenbanden, maar dat deden de auto’s voor ons ook. De auto vloog vandaag en was bijzonder makkelijk te besturen. Dat helpt natuurlijk want in deze omstandigheden heb je een auto nodig die je kunt vertrouwen.”

Dutch GP: Max Verstappen, koning in de regen en de Hollandse duinen

Hoewel Alonso de meest ervaren F1-coureur allertijden is (met inmiddels 369 GP’s achter zijn naam) stond de wereldkampioen van 2005 en 2006 nooit eerder in Zandvoort op het podium. “Twee jaar geleden toen deze race voor het eerst weer werd gehouden, had ik nooit het idee om hier nog eens naar het podium te rijden. Ik zat toen niet in de positie om daar aan te denken, maar het is extra bijzonder om nu het podium te kunnen delen met Max (Verstappen) en Pierre (Gasly).”

Fernando Alonso in de regen op Cicuit Zandvoort (Getty Images)

‘Bang dat ik niet van het circuit zou komen’

In de slotfase begon het opnieuw hard te regenen en werd de race tijdelijk stilgelegd. Bij de herstart overwoog Alonso nog even om Verstappen aan te vallen, maar hij liet die gedachte gauw varen. “Ik wil alle fans hier bedanken en Max hartelijk feliciteren met zijn overwinning. Ik heb er nog even aan gedacht om tijdens de laatste herstart een inhaalactie te proberen”, aldus een lachende Alonso. “Maar toen bedacht ik bijtijds dat ik dan niet misschien niet meer van het circuit zou kunnen komen. Dus ik ben maar op de tweede plaats gebleven.”