Max Verstappen heeft zijn handtekening ook onder de derde Nederlandse GP in het moderne Formule 1-tijdperk gezet. Met de overwinning evenaarde hij het record van Sebastian Vettel, die ooit negen races op een rij won.

De vreugde-explosie was in de wijde omtrek van Zandvoort te horen, nadat Max Verstappen voor eigen publiek (105.000 fans) de door regen geteisterde race van een passende apotheose had voorzien. Zelfs een inschattingsfout van het team, de wereldkampioen komt direct na de natte start een ronde te laat binnen om profielbanden op te halen, en een onderbreking van een half uur deren hem in typisch Hollandse weersomstandigheden niet.

Nog voor de race goed en wel begonnen is, is Verstappen alweer veroordeeld tot een inhaalrace. Collega Sergio Pérez heeft na de eerste ronde wél direct intermediate-banden onder de RB19 laten zetten. De juistheid van die keuze is snel zichtbaar. De Mexicaan, gestart vanaf de zevende plaats, is na de eerste schermutselingen in de pitstraat de grote winnaar.

Het gat met Verstappen, die een ronde na Pérez alsnog nieuwe banden heeft gehaald, bedraagt dertien seconden. Maar de wereldkampioen, een erkend regenrijder, is ook op een natte baan superieur. Het gat met Pérez slinkt zienderogen, via een zogenaamde undercut neemt hij de leiding van zijn teamgenoot weer over.

Vanaf dat moment controleert Verstappen de race naar believen. Hoewel een safety carfase, Logan Sargeant is net als een dag eerder in de kwalificatie weer de bandenstapel ingeklapt, Pérez weer wat hoop en kansen biedt, blijkt dat een illusie. Verstappen rijdt per ronde een halve seconde sneller, verdwijnt snel weer uit het zicht van Pérez.

Hij lijkt achteloos op de negende overwinning op een rij en de elfde van 2023 af te koersen. Het wordt alleen nog even spannend wanneer een stevige bui in de slotfase over het circuit trekt. De wedstrijdleiding besluit de race stil te leggen, zelfs de extreme regenband is er niet tegen opgewassen. In de resterende zeven ronden hield hij het hoofd, met Fernando Alonso en Pérez op zijn hielen, zoals gebruikelijk koel. In de allerlaatste meters verraste Pierre Gasly Pérez nog en duwde de Mexicaan van het podium.

Uitslagen

