Een veel gehoord probleem van de coureurs tijdens de kwalificatie is de drukte op het circuit. Met name in Q1 is het soms lastig om een vrije baan te krijgen tussen al het verkeer. Fernando Alonso en Carlos Sainz hebben de oplossing: terug naar de kwalificatie over één ronde.

“Waarom gaan we niet terug naar het format waarbij je slechts één ronde krijgt om je te kwalificeren?”, vroeg Alonso zich af tijdens persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk. “Wij hebben dan een volledig lege baan voor ons, het geeft de sponsors extra aandacht omdat de auto vol in beeld is en het legt extra druk op onze schouders. Hierdoor kun je misschien wat makkelijker een foutje maken waardoor je een verrassende uitslag kunt krijgen. Ook het weer kan dan een grotere invloed hebben waardoor je misschien iemand anders op pole krijgt.”

Sainz reageerde positief op dit voorstel en vulde het aan met een nieuw idee. “Voor de fans kan het misschien wat saai zijn om naar te kijken, maar met de huidige techniek kun je misschien een ghost car in beeld laten zien. Zo zie je mooi of iemand sneller of langzamer is dan de te kloppen tijd.”

Een andere suggestie van de Ferrari-coureur was om Q1 in tweeën te splitsen. “Verdeel deze sessie in twee delen van acht minuten. In het eerste gedeelte laat je van elk team één coureur rijden, en in het tweede gedeelte de ander. Zo is het ook eerlijker verdeeld als het weer parten speelt in deze sessie. Daarna kunnen we gewoon verder met Q2 en Q3 zoals we nu ook doen, want dan is de drukte op de baan wel te overzien.”

In de volgende sessie van de persconferentie lieten Max Verstappen en George Russell overigens weten geen voorstander te zijn van de kwalificatie over één ronde.

Kijk hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)