Fernando Alonso is ‘erg tevreden’ met de zevende plek in Azerbeidzjan, wat volgens hem het maximale was voor hem. Hij maakte zich in de race wel ‘elke ronde’ zorgen om de achterbanden door de afstelling van de Alpine.

De Alpine kwam op het stratencircuit van Bakoe snelheid tekort in de bochtige eerste en tweede sector, maar was een raket in de derde sector. Daar kon Alonso vooral verdedigend van profiteren, aanvallend kon hij niet veel voor elkaar krijgen. Hij profiteerde wel van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en de DRS-problemen bij Yuki Tsunoda, waardoor hij net als in Monaco als zevende over de streep kwam.

“Ik ben erg tevreden”, zegt Alonso tegen Viaplay. “Dit was het maximale. We begonnen vanaf de tiende plek en de jongens voor ons waren een beetje sneller en wij waren wat sneller dan de jongens achter ons. Dit is de positie die we verdienden en we profiteerden van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en [de problemen van] Tsunoda.”

Op zaterdag maakte Alonso zich al zorgen om de bandenslijtage voor de race, dat was in de race zelf niet anders. “Ik maakte me de hele tijd zorgen”, lacht Alonso. “Ik maakte me wel elke ronde druk om de achterbanden. We reden met heel weinig downforce en waren daardoor snel op de rechte stukken, maar we maakten ons zorgen om de langzame bochten. Maar de banden waren uiteindelijk prima en de eenstopper was de juiste strategie”, stelt de Spanjaard vast.

Foto: Motorsport Images