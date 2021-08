Volgens Fernando Alonso zou de Formule 1 zeker op het Circuit de la Sarthe, toneel van de 24 uur van Le Mans, kunnen rijden. De Formule 1 zelf zou daar wel klaar voor zijn, meent Alonso, maar het circuit zelf is dan echter nog niet klaar voor de Formule 1: “Het zal veel te snel zijn en op sommige delen te smal.”

Vorige week zaterdag schreven Fernando Alonso en Alpine geschiedenis. Voor het eerst reed er een Formule 1-auto over het 13,6 kilometer lange Circuit de la Sarthe, het decor van de beroemde 24 uur van Le Mans. De demo was onderdeel van de Alpine-parade voorafgaand aan die lange-afstandsrace, ter viering van de lange autosportgeschiedenis van het Franse merk.

Vele fans konden genieten van de unieke demo, waardoor menig fan ook meteen ging fantaseren over wat er mogelijk zou zijn: zou de Formule 1 op Le Mans kunnen racen? Volgens Alonso is dat zeker mogelijk, al zullen er vanuit veiligheidsoverwegingen wel enkele veranderingen gemaakt moeten worden aan het circuit zelf.

“Het zou leuk kunnen zijn om daar te racen, dat is een ding wat zeker is”, stelt Alonso. “Het zou niet veel voorbereiding vereisen om naar banen als Le Mans te gaan. Zelfs binnen een kort tijdsbestek was onze auto volledig voorbereid om die demoronde te rijden. Het kwam in de buurt van een racesituatie. Maar op die snelheden… Als je dan kijkt naar de veiligheidsprocedures, dan moeten ze wel een aantal dingen aan het circuit zelf aanpassen. Het zal veel te snel zijn en op sommige delen te smal. Dus het zou wel wat veranderingen vereisen aan de baan, meer dan vanuit de Formule 1 zelf”, aldus Alonso.

