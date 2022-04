Fernando Alonso heeft genoten van zijn rit in de bekende Australische Supercar op het circuit in Melbourne. De Spanjaard vergelijkt de auto met de NASCAR en GT3’s en vindt ze fijn om te besturen, maar of er een fulltime carrière in zit? “Zeg nooit nooit.”

Donderdag verruilden Fernando Alonso en Sergio Pérez hun Formule 1-bolides voor de bekende Australische Supercars. Alonso leende de auto van de jarige Thomas Randle om wat ronden over het circuit in Melbourne te scheuren.

“Het zit tussen een GT3 en de NASCAR in”, vergelijkt hij de ervaring in de Supercar. “Het is zwaarder en zachter in de bochten, maar als je de kracht voelt en die V8 hoort…het geluid is geweldig. Het is leuk om te rijden, omdat de auto’s gewaagd zijn aan elkaar. Ze zitten met 25 auto’s binnen de seconde, dat is ongelofelijk.”

Alonso heeft naast de Formule 1 al deelgenomen aan de IndyCar voor de Indy 500, sprong in de Toyota LMP1-bolide waarmee hij tweemaal de 24 Uur van Le Mans won en stapte ook al in voor de uitdagende Dakar-rally. Of de Australische Supercars ook nog op zijn lijstje staat voor later? “Wie weet, ze hebben een aantal geweldige races hier, met Bathurst als de populairste race”, doelt de tweevoudig F1-kampioen op het bekende circuit op Mount Panorama. “Het staat niet op de planning voor de korte termijn, maar zeg nooit nooit”, aldus Alonso.

