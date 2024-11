Lewis Hamilton, tot op heden een groot verzamelaar van exclusieve auto’s, zegt een nieuwe hobby te hebben gevonden. In het verleden werd de zevenvoudig wereldkampioen vaak gespot in ’s werelds meest imposante supercars, maar tegenwoordig heeft hij meer interesse in het verzamelen van kunst. De moderne auto’s zijn volgens Hamilton teveel op elkaar gaan lijken.

Ferrari’s, McLarens, Pagani’s en sinds kort ook de mega-exclusieve Mercedes-AMG ONE – ze zijn allemaal te vinden in het indrukwekkende wagenpark van Lewis Hamilton. Sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2007 heeft de Britse vedette flink wat geld geïnvesteerd in de duurste bolides die er bestaan. Naar verluidt heeft Hamilton voor tientallen miljoenen aan exclusief vervoer gekocht, maar tegenwoordig is hij minder geïnteresseerd in de wereld van ultrasnelle auto’s.

‘Ontdek steeds meer kunstenaars’

Uit een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport blijkt dat het huidige aanbod van supercars hem niet langer kan bekoren. “De laatste auto die ik kocht, was de AMG ONE,” vertelde Hamilton. “Dat is voorlopig ook mijn laatste.” Vermoedelijk heeft de 39-jarige coureur wel een beetje personeelskorting gekregen op dit racemonster uit het modellengamma van Mercedes. De ‘gewone man’ betaalt al snel 2,7 miljoen euro voor de AMG ONE, maar krijgt daar wel een Formule 1-achtige bolide met ruim duizend pk voor terug.

Lewis Hamilton onthulde dat hij zijn exorbitante salaris nu liever in kunst steekt. “Ik ontdek steeds meer kunstenaars, vooral geweldige zwarte artiesten,” zei hij over zijn nieuwe passie. Supercars zullen hem altijd blijven boeien, maar deze hobby voelt niet meer hetzelfde als vroeger. “Natuurlijk kijk ik nog steeds graag naar auto’s,” besloot hij. “Maar de meeste nieuwe modellen zien er toch een beetje hetzelfde uit. Er ontbreekt iets voor mij. Ik geef de voorkeur aan oude klassiekers, ook vanwege het geluid en de emotie die ze uitstralen,” concludeerde de Brit.

