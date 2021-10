De Grand Prix van Rusland was voor Fernando Alonso ‘een van mijn beste races dit jaar’. De Spanjaard was blij met de snelheid van de Alpine op het Sochi Autodrom, maar kijkt nu ook uit naar zijn terugkeer naar Istanbul Park: “Bocht 8 biedt een unieke uitdaging.”

Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1 na een pauze van twee seizoenen. Zijn comeback begon wat stroef, maar de afgelopen races kon hij zich steeds meer meten met teamgenoot Esteban Ocon en nu staat hij ook boven de Fransman in het kampioenschap op de tiende plaats. In Rusland behaalde Alonso met de zesde plaats opnieuw een goed resultaat en hij zet die race dan ook in het rijtje van hoogtepunten van dit seizoen.

“Ik denk dat Sotsji mogelijk een van mijn beste races van het jaar was”, zegt Alonso. “De auto was competitief in de race en de gevechten met Ferrari, McLaren en Red Bull richting het einde van de race waren erg spannend. In slechts een paar ronden stegen we een aantal plaatsen. De sprintkwalificatie in Silverstone was ook heel leuk, net als Hongarije voor duidelijke redenen”, doelt hij op de zege voor Esteban Ocon en de vierde plaats voor hemzelf.

“We hebben dit jaar een paar goede races gehad en belangrijker nog, we waren constant”, vervolgt Alonso. “We moeten dat constante vasthouden en meer punten voor het team scoren om het seizoen op een hoogtepunt te af te sluiten”, aldus de Spanjaard.

Dit weekend keert Alonso voor het eerst sinds 2011 weer terug naar Istanbul Park, waar hij nog nooit wist te winnen. Hij kijkt er in ieder geval reikhalzend naar uit. “Ik heb mooie herinneringen aan de Turkse Grand Prix. Het circuit heeft een goede mix van snelle bochten en inhaalmogelijkheden. Bocht 8 biedt een unieke uitdaging en ik kijk ernaar uit om die bocht met een moderne Formule 1-auto aan te pakken. In 2006 had ik een leuk duel met Michael Schumacher. Hij zat recht achter mijn versnellingsbak in de laatste bocht in de laatste ronde. Dat was een van de duels die we dat seizoen op de baan hadden. Ik geniet ervan om op dit circuit te racen en ik kijk ernaar uit om er weer terug te keren”, besluit Alonso.

