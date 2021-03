Alonso heeft geen spijt van vertrek bij Ferrari: ‘Zitten in 2021 en ze hebben nog niet gewonnen’

Fernando Alonso zegt geen spijt te hebben dat hij eind 2014 vertrokken is bij Ferrari. De Spanjaard benadrukt te hebben genoten van de ‘ongelooflijke sfeer’ bij het team, maar wat resultaten betreft heeft hij geen spijt: “We zitten in 2021 en ze hebben nog steeds niet gewonnen.”

Alonso maakte in 2010 de overstap naar de Scuderia en kwam dat seizoen dicht bij zijn derde wereldtitel, maar die bleef in zijn tijd bij Ferrari tot eind 2014 uit. Hij won elf races in de rode bolide, maar besloot in 2015 de overstap te maken naar zijn oude werkgever McLaren. Van het vertrek bij Ferrari heeft de tweevoudig wereldkampioen na al die jaren nog steeds geen spijt.

“We zitten in 2021 en ze hebben nog steeds niet gewonnen”, zo doelt Alonso op het gebrek aan wereldtitels voor het befaamde merk tegen AS.com. “Ik heb nooit spijt van mijn beslissingen. Met een kristallen bol is het nemen van beslissingen makkelijker, maar op elk moment voelde het alsof ik het juiste deed.”

“Bij Alpine is dat hetzelfde”, vervolgt Alonso. “Ik denk dat ik op deze manier de grootste uitdaging heb na twee jaar uit de sport. Besluiten worden genomen en er moet verantwoordelijkheid genomen worden, maar met Ferrari was de timing perfect. We hebben vijf jaar successen gekend en streden in drie van die seizoenen tot de allerlaatste ronde om de titel. De sfeer was ongelooflijk, net als de liefde tussen Ferrari en mij. Op een gegeven moment raakte die relatie beschadigd en wilden we alleen maar liefde hebben”, aldus Alonso.