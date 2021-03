Alonso wil vooral zichzelf testen met comeback: ‘Ik heb geen uitgesproken doel’

Fernando Alonso staat aan de vooravond van zijn terugkeer in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen nam in 2018 afscheid van de sport, maar zal dit weekend in Bahrein weer aan het werk gaan, dit keer voor Alpine. Voor zijn comeback heeft de Spanjaard geen doelen wat resultaten betreft: “Ik wil vooral mezelf testen en het team helpen.”

Alonso kent een lange geschiedenis in de Formule 1: hij debuteerde in 2001 met Minardi, werd tweemaal wereldkampioen (in 2005 en 2006) en kwam in 2010 en 2012 dicht bij zijn derde titel, maar verliet de sport waar hij zo van hield op een dieptepunt. De Spanjaard maakte in 2015 de overstap naar zijn oude werkgever McLaren en hoopte met de komst van motorleverancier Honda op grote successen, maar die bleven uit, ook na de overstap naar Renault-motoren. Eind 2018 maakte hij zijn vertrek bekend, maar hij hield de deur naar een terugkeer altijd op een kiertje. Nu is het bijna zover, maar dromen van een derde wereldtitel wil Alonso nog niet.

“Ik heb geen uitgesproken doel van wat ik wil bereiken met deze comeback”, vertelt Alonso tijdens de persconferentie in Bahrein. “Ik wil mezelf testen en het team helpen op dit belangrijke moment in de transitiefase en de fantastische toekomst die het team te wachten staat”, zo doelt hij op de grote reglementswijzigingen die in 2022 te wachten staan. “Ik help ze met mijn kennis en hoop momentum op te bouwen in het team. We houden allemaal van winnen, maar er is er maar één die kan winnen op de zondag en er is er maar één die kampioen kan worden.”

Leeftijd slechts een getal

Met zijn 39 jaar is Alonso de op een na oudste coureur: alleen Kimi Räikkönen is met zijn 41 jaar ouder dan de Spanjaard. Toch blijft dan wel de vraag voor hoe lang deze comeback zal zijn. “Ik heb geen leeftijdsgrens gesteld. De Formule 1 is geen exacte wetenschap, je kan het niet plannen. Je werkt hard om je doelen en dromen te realiseren. Ik wil zo competitief mogelijk zijn tijdens mijn comeback, maar ik heb geen uitgesproken doelen. Ik sta versteld van de vele vragen over mijn leeftijd, zo oud ben ik niet”, vertelt Alonso. “Het is niet dat ik 20 jaar ouder ben dan de wereldkampioen”, verwijst hij naar de 36-jarige Lewis Hamilton.

Twee weken geleden kreeg Alonso weer de kans om in een huidige Formule 1-auto te rijden, nadat hij vorig jaar al meerdere tests deed met oudere Renaults. “Het voelde weer goed om te rijden, samen met andere coureurs op de baan”, aldus de Spanjaard. “Het gaf een klein, competitief gevoel. Het was een intense test.”

Voor de eerste races zal het voor Alonso met name draaien om het gevoel en weer terugkeren in het ritme. “Het neemt altijd wat tijd in beslag en ik ben er nog steeds niet. Dat is het geval voor meerdere coureurs, die bijvoorbeeld naar een ander team zijn gegaan of aan de nieuwe aerodynamica moeten wennen. Over een aantal races zal ik me comfortabeler voelen. We moeten dingen blijven aanpassen, zoals het zitje zodat ik comfortabeler zit”, besluit de Alpine-coureur.