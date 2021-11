Fernando Alonso helpt de FIA bij het onderzoeken hoe de Formule 1 het racen in de regen kan verbeteren. De ervaring van de Spanjaard in andere raceklassen helpt hem daarbij en hij kan dan ook de belangrijkste factor aanwijzen: het type asfalt.

De Grand Prix van België van dit seizoen was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Formule 1. De race, die eigenlijk geen race genoemd kan worden, ging na enkele uren vertraging vanwege hevige regenval van start achter de safety car, om na twee ronden weer geneutraliseerd te worden. De regen bleef maar vallen en het zicht door de enorme spray die de Formule 1-bolides creëerden was te belabberd om te racen. De veiligheid van de coureurs en baancommissarissen kwam in bedwang en dus werd de race na twee ronden officieel beëindigd. Omdat ze die twee ronden hadden gereden kon de wedstrijdleiding officieel van een race spreken en konden er halve punten uitgedeeld worden.

Na de verregende race klonk de roep om verbeteringen voor de toekomst, zowel op sportief vlak als technisch vlak. De FIA gaat daarom ook kijken naar mogelijkheden om het racen in de regen te verbeteren. Daarbij heeft het de steun gevraagd van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die ook al in een LMP1 in het World Endurance Championship heeft gereden en daar minder last had van verregende races door de manier waarop die bolide het water wegwerkt.

“Ik weet dat de FIA een groep opricht om het racen in de regen te verbeteren”, zegt Alonso. “Ik heb in verschillende klassen en auto’s geracet, dus ik heb mijn feedback gegeven om te helpen. De spray wordt door twee dingen veroorzaakt: de aerodynamica van de auto, die invloed heeft op de hoeveelheid spray achter je, en de snelheid. In de Formule 1 genereer je veel spray op de rechte stukken, maar in de bochten wordt het erger en is het zicht soms nul. Ze moeten naar deze twee factoren kijken.”

Hoewel er dus naar de auto gekeken moet worden volgens Alonso, is er ook een externe factor die onder de aandacht moet komen. “Wat voor mij altijd het grootste verschil maakte, is het type asfalt”, aldus Alonso. “Niet de auto, de banden of de hoeveelheid regen, maar het asfalt. Dat zie je soms ook op de snelwegen met verschillende asfaltsoorten. Ze moeten al die factoren analyseren om het racen in de regen te verbeteren”, besluit de Spanjaard.

