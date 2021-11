Met een ligging van twee kilometer boven zeeniveau biedt het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico een ‘unieke uitdaging’ voor de Formule 1-teams. Wat die uitdaging precies is, legt Alpine-directeur Marcin Budkowski uit in de vooruitblik op de Mexicaanse Grand Prix.

Het 4,3 kilometer lange circuit in Mexico-Stad kent een lang recht stuk bij start/finish en een spectaculaire tweede sector met veel vloeiende bochten die elkaar snel opvolgen. In de laatste sector ligt de snelheid een stuk lager als de coureurs het bekende stadiongedeelte van het circuit naderen. Toch ligt de uitdaging niet in de aard van het circuit zelf, legt Alpine-directeur Marcin Budkowski uit.

“Mexico biedt met zijn hoogte een unieke uitdaging”, zegt Budkowski over het Autódromo Hermanos Rodríguez. “De lucht is ijler op twee kilometer boven zeeniveau en dat heeft invloed op de aerodynamica en het gedrag van de krachtbron. Racen in Mexico is dan ook atypisch omdat we met de vleugelafstelling van Monaco rijden, maar dat genereert slechts het downforceniveau van Monza. Daardoor voelt de auto licht aan en voelt het alsof er weinig grip is.”

Lees ook: Massa: ‘Zien nu weer de Alonso waar we zo van houden’

“Het is een uitdaging om de motor te koelen, evenals de remmen”, voegt Budkowski toe. “Teams hebben hier de neiging om het maximale koelingspakket te gebruiken bij normale omgevingstemperaturen”, aldus de Pool over de uitdaging die de Formule 1-teams te wachten staat.

Alpine hoopt de vieze nasmaak van de desastreuze race in de Verenigde Staten weg te kunnen spoelen in Mexico. Esteban Ocon en Fernando Alonso moesten in Austin vroegtijdig uitvallen vanwege problemen aan de auto. Alpine heeft sindsdien hard gewerkt om die problemen te achterhalen en ervan te leren voor de toekomst. “Het was voor het eerst in twee jaar dat allebei de auto’s de finishvlag niet haalden. We onderzoeken de problemen met de achtervleugel van Fernando en treffen alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat het dit seizoen nog eens gebeurt. We hebben Estebans auto onderzocht en kunnen bevestigen dat alles in orde is voor Mexico.”

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.