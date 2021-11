Na een wat lastigere periode zien we nu weer de Fernando Alonso ‘waar we zo van houden’, aldus oud-teamgenoot van de Spanjaard Felipe Massa. De Braziliaan is blij dat Alonso het nu weer goed doet, al is het niet gegarandeerd dat hij in 2022 races zal winnen: “Alles hangt af van de auto.”

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1 na een zeer bewogen carrière in de koningsklasse van de autosport. De Spanjaard maakte direct indruk bij zijn debuut en maakte snel de overstap naar Renault, waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd. Daarna maakte Alonso enkele overstappen die minder succesvol waren. Het avontuur bij Ferrari liep op niks uit, al kwam hij in 2010 en 2012 dicht bij de titel, en ook bij McLaren-Honda zat het flink tegen.

Dit jaar keerde hij na twee jaar afwezigheid weer terug in zijn geliefde sport, al leek dat ook uit te draaien op een tegenvaller. Maar de tweevoudig wereldkampioen kwam steeds meer in het ritme en begon ook steeds vaker teamgenoot Esteban Ocon te verslaan. Nu zien we ook wat meer van de oude Alonso terug, stelt oud-teamgenoot Felipe Massa.

“Hij worstelde in het begin een beetje, maar we zien al een tijdje de Fernando die we kennen en waar we van houden”, zegt Massa in gesprek met Speedweek. “Hij is snel, rijdt constant en de fans krijgen een geweldige show.”

“Kan hij in 2022 opnieuw winnen? Zonder de benodigde apparatuur is het nauwelijks mogelijk – al heet je Senna, Schumacher, Alonso of Hamilton. Het prestatieverschil tussen de topcoureurs is klein, alles hangt af van de auto”, weet ook Massa.

