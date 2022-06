Fernando Alonso hoopt na de sterke start van het raceweekend in Canada op een ‘positieve verrassing’ in de kwalificatie. Hij denkt dat er nog wel wat ruimte voor verbetering is, nadat sommige aanpassingen aan de afstelling negatief uitpakten.

Alonso was de verrassing van de vrijdag in Canada. Hij noteerde in de eerste vrije training de derde tijd en liet in de tweede vrije training zien dat het geen toevalstreffer was door de vijfde tijd te noteren. Het was een sterk begin van het weekend voor de tweevoudig wereldkampioen, die het naar zijn zin had op het uitdagende circuit.

“Ik denk dat het weer een redelijke vrijdag voor ons was”, blikt Alonso terug op de vrijdag op het Circuit de Gilles Villeneuve. “De auto voelde goed aan en lijkt behoorlijk goed te zijn op dit lastige circuit. Het is nooit gemakkelijk om hier te rijden, want de muren zijn erg dichtbij en je rijdt veel over de kerbstones – en de auto’s van dit jaar zijn in dat opzicht niet de sterkste”, benadrukt de Spanjaard. “Het was een uitdaging, maar het was ook erg leuk.”

Niet alleen over die ene ronde was Alonso snel, ook de langere runs zagen er goed uit voor de Alpine-coureur. Hij voelt zich op zijn gemak in de bolide. “Zowel in een snelle ronde als in de lange run voelde de auto goed aan. Maar toch, ik denk dat er iets meer in zit. We waren niet helemaal tevreden over de balans van de auto en hebben nog wat aanpassingen gedaan.”

Sommige van die aanpassingen ‘werkten goed’, stelt Alonso vast. “Anderen waren negatiever, maar we hadden niet de tijd om daarop te reageren dus ik denk dat er nog wel wat ruimte voor verbetering is.”

“Maar de grootste factor zal het weer zijn, want de weerdeskundigen voorspellen regen voor de kwalificatie zaterdag. We verwachten zaterdag iets minder competitief te zijn, zoals gewoonlijk, maar we hopen natuurlijk positief verrast te worden in dat opzicht”, besluit Alonso.