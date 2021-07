Als het aan Alpine-CEO Laurent Rossi ligt, rijdt Fernando Alonso ook in 2022 weer voor het Frans-Britse team. “Hij is nog net zo snel als altijd.”

Na twee jaar afwezigheid is de 39-jarige Alonso dit jaar aan comeback in de Formule 1 bezig. De veronderstelling was daarbij altijd dat Alonso een deal voor twee jaar had gesloten met Alpine. In gesprek met de BBC onthult Rossi nu echter dat het een zogenaamde ‘1+1’-deal is: één jaar vast, met een optie voor nog een seizoen.

Lees ook: Alonso wil nog steeds wereldkampioen worden: ‘Zou graag zeggen dat ik het nog kan’

In slechts tien races tijd heeft Alonso echter wel laten zien dat hij het kunstje niet verleerd is, vindt Rossi. “Hij doet het geweldig. Hij is nog net zo snel als altijd en haalt het maximale uit de auto”, prijst de Alpine-CEO Alonso. “Fernando doet momenteel alles wat nodig is om me te overtuigen het contract te verlengen.”

Ocon ligt al vast

Hoewel Alpine nog niet op het niveau zit dat Rossi en Alonso ambiëren, werken ze nauw samen om het team vooruit te brengen. Als Alonso inderdaad bij Alpine blijft, staat al vast dat Esteban Ocon in 2022 wederom zijn teamgenoot is. De Fransman tekende eerder bij tot en met 2024.

Lees ook: Alonso onder de indruk van Ocon: ‘Professioneel en werkt hard’

Rossi omschrijft Ocon tegenover de BBC als ‘een heel goede coureur’ waar nog meer in zit dan hij al heeft laten zien. “Hij is misschien geen gegarandeerde wereldkampioen, maar wie is dat wel? Er zijn op het moment niet veel coureurs waar je dat van kan zeggen.”

“Ik denk niet dat Esteban minder is dan iemand als Carlos Sainz of een van de zogenaamde tweede coureurs van de topteams. Zo hebben we dus op z’n minst een hele goede tweede coureur in dienst”, redeneert Rossi. “Al denk ik dat hij alles in zich heeft om een topcoureur te worden.”