Fernando Alonso heeft zich kritisch uitgelaten over het optreden van de stewards dit seizoen. Hij is van mening dat er ‘andere regels’ gelden voor sommige coureurs en vindt het typisch dat hij na zijn sluwe streek in Rusland bij de start vragen krijgt, maar dat dat niet gebeurde toen hij in Oostenrijk buiten de baan werd ingehaald.

In Rusland kwam Alonso als zesde over de streep, maar er was ook veel aandacht voor de streken van de sluwe vos bij de start. Hij ‘miste’ bocht 2 bij de start en ging op volle snelheid door de baanomleidingen heen en kwam zo terug op de baan met wat gewonnen posities. Dat kwam hem niet op een straf te staan, maar het was wel een opvallende move waarvan het maar de vraag was of hij dat met opzet deed, ook omdat hij het al in de verkenningsronde naar de grid leek te oefenen. Waarom hij dat uiteindelijk deed? “Ik wilde zien welke vragen hier in Istanbul gesteld zouden worden”, antwoordt Alonso. “Het was om te bevestigen dat als ik dingen doe, ze zich anders gedragen en er andere reacties volgen bij het eerstvolgende evenement”, doelt hij op de stewards.

“Nu veranderen ze misschien de uitloopstroken in de eerste paar bochten”, vervolgt de altijd uitgesproken Alonso. “Ik ben het grootste deel van het kampioenschap de idioot op de baan geweest, terwijl ik door meerdere coureurs werd ingehaald via de geasfalteerde uitloopstroken in de eerste paar races. Ook in Oostenrijk. Er gebeurde niets en er waren ook geen vragen bij de volgende race. Na Sotsji zijn er ineens vragen. Dat bevestigt het maar eens.”

“Het bevestigt veel dingen”, voegt Alonso later toe, als hij gevraagd wordt naar wat opheldering over die opmerking. “Er gelden andere regels voor sommige coureurs. Er zijn andere gesprekken voor andere coureurs”, doelt hij nogmaals op het feit dat hij nu wel vragen krijgt over zijn tactieken, terwijl die vragen er niet kwamen na de twee races op de Red Bull Ring. “De volgende coureur die over de witte lijn van de pit exit rijdt: we zullen wel zien welke nationaliteit hij heeft en welke straf hij krijgt…”, aldus Alonso, die daarmee lijkt te hinten naar het incident van Lando Norris in Rusland. Hij kreeg geen straf voor het rijden over de witte streep bij de pit entry op het Sochi Autodrom, terwijl Yuki Tsunoda dit jaar wel twee keer een straf kreeg voor hetzelfde vergrijp in Oostenrijk.