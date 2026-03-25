Aston Martin maakte op woensdag bekend dat Fernando Alonso zich pas later bij het team in Suzuka voegt. De Spanjaard kent een uitdagende start van het seizoen bij de Britse renstal, en kon tot nu toe nog geen race uitrijden. Op het thuisfront lijkt het echter een stuk meer voor de wind te gaan voor Alonso, want de tweevoudig wereldkampioen is volgens meerdere bronnen voor het eerst vader geworden.

Aston Martin spreekt in het officiële persbericht alleen van ‘persoonlijke redenen’ voor de latere aankomst van Alonso in Japan. “Fernando arriveert ietsjes later dit weekend, vanwege persoonlijke familieredenen. Hij zal de mediadag niet bijwonen tijdens de Japanse Grand Prix. Alles gaat goed en hij zal op vrijdag weer op het circuit zijn”, valt te lezen in de officiële verklaring. Eerder werd ook al bekend dat reservecoureur Jak Crawford de bolide van Alonso overneemt tijdens de eerste vrije training.

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Voor de eerste keer vader

Onder meer BBC Sport weet echter te melden dat Alonso’s latere aankomst op Suzuka te maken heeft met de geboorte van zijn eerste kind. Afgelopen december kwam al naar buiten dat de partner van de Spanjaard, Formule 1-verslaggever Melissa Jiménez, in verwachting is en in maart samen met Alonso een zoon of dochter zou verwelkomen. Hoewel vanuit Aston Martin geen officiële bekendmaking is over dit nieuws, meldt het Britse medium dat Alonso inderdaad al vader is geworden.

