Thuisheld Fernando Alonso zal van de laatste plek starten in de Grand Prix van Spanje. Alpine besloot om, na het tegenvallende kwalificatieresultaat, de krachtbron te wisselen en omdat het al zijn vierde is, krijgt hij er een gridstraf voor.

Alonso stelde het thuispubliek teleur met de zeventiende tijd in de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de Alpine-coureur niet geholpen werd door het verkeer. Omdat hij toch al zo laag op de grid stond, heeft Alpine besloten om Alonso van een volledig nieuwe krachtbron te voorzien.

Dat is er niet eentje binnen de pool van drie motoren die ‘gratis’ gewisseld mogen worden, maar is een vierde buiten die pool. Dat levert de Spanjaard een gridstraf op waardoor hij het laatste startplekje moet opzoeken voor de start van zijn thuisrace. Het zal voor Alonso op deze manier – het is immers pas race zes van de 22 – een lang seizoen worden met nog meer gridstraffen.

Alonso baalde uiteraard van het resultaat voor zijn thuispubliek. “Het was een lastige kwalificatiesessie voor mij, we hadden een beetje een misverstand in mijn laatste ronde in Q1”, legde de Spanjaard zaterdag uit. “Ik dacht dat we een marge van één of twee seconden hadden om over de streep te komen, maar we hadden uiteindelijk een marge van twintig seconden. Daar betalen we een hoge prijs voor omdat we weten dat het hier moeilijk inhalen is.”

Toch geeft Alonso, die na een reeks van vier puntloze races op meer geluk hoopt, de race nog niet op. “We hebben in de laatste paar races gezien dat coureurs die achteraan startten door een goed getimede safetycar binnen de top tien konden komen. We moeten daarop hopen en misschien hebben we wat geluk en pakken we wat punten.”

Foto: Motorsport Images