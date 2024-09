Fernando Alonso is het niet eens met de schorsing van Kevin Magnussen. De Deen kreeg tijdens het raceweekend in Monza twee strafpunten uitgedeeld voor een incident met Pierre Gasly. Zo werd hij de eerste coureur die genoeg punten heeft verzameld om één race geschorst te worden. Alonso schiet Magnussen te hulp en plaatst vraagtekens bij deze beslissing.

Kevin Magnussen kon het zelf amper geloven toen hij hoorde dat hij een raceverbod had gekregen. Volgens hem stelde het incident met Pierre Gasly niet zoveel voor. De stewards oordeelden echter anders; zijn tiende plek én zijn kans om half september in actie te komen in Azerbeidzjan werden hem ontnomen. Magnussen kreeg in Monza namelijk zijn twaalfde strafpunt binnen een jaar, wat automatisch leidt tot een schorsing.

‘Hoort gewoon bij het racen’

Fernando Alonso nam het na de race op voor Kevin Magnussen – ook de Spanjaard begreep niets van het raceverbod. Hij plaatste vraagtekens bij enkele van de ‘overtredingen’ die de Deense coureur zou hebben begaan. “Strafpunten, ik heb het al zo vaak gezegd, zijn bedoeld om gevaarlijk rijgedrag te bestraffen,” zei Alonso tegen The News Tribune. “Ze moeten alleen worden uitgedeeld wanneer je een gevaar vormt voor de sport en voor anderen.”

“Ik denk niet dat alle punten die hij heeft verzameld onder die noemer vallen,” zei Alonso over de twaalf strafpunten op Magnussens licentie. “Ik heb geen lijstje, maar ik weet dat hij ook bestraft is voor overtredingen in de pitlane, het overschrijden van de witte lijn, unsafe releases en ga zo maar door. Dat hoort gewoon bij het racen. Dat je daar een tijdstraf voor krijgt, kan ik begrijpen, maar strafpunten uitdelen gaat wel erg ver.”

