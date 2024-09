Kevin Magnussen moet de volgende race in Baku missen nadat hij als eerste F1-coureur in de geschiedenis 12 strafpunten op zijn licentie heeft verzameld binnen een periode van 12 maanden. Deze straf is het gevolg van een 10-seconden tijdstaf en twee strafpunten die hij heeft gekregen na een incident met Pierre Gasly in Monza. Gasly roept nu de stewards op dat ze de schorsing van Kevin Magnussen moeten terugdraaien.

Onterechte straf

Gasly heeft laten weten dat hij de straf onterecht vindt en heeft aangegeven bereid te zijn om met de stewards in gesprek te gaan om de schorsing ongedaan te maken. “Toen iemand me vertelde dat hij een 10-seconden straf heeft gekregen, was ik verbaasd. Hij probeerde me in te halen en we kwamen wiel tegen wiel, maar uiteindelijk heb ik geen tijd verloren. Ik hoop dat de stewards de schorsing kunnen terugdraaien, want het zou echt oneerlijk zijn,” aldus de Fransman.

Magnussen gefrustreerd

Magnussen, die ondanks de straf één punt heeft gescoord door als tiende te eindigen, heeft zijn frustraties geuit over de beslissing van de stewards. “We hebben geracet in bocht 4 en hadden licht contact, maar er was geen schade aan beide auto’s en ook geen consequenties voor de race.” Toch heeft de Deen een tijdstraf van 10 seconden gekregen.

Tijdelijke vervanger

Haas heeft nog niet bevestigd wie Magnussen zal vervangen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar de kans is groot dat Oliver Bearman de vervanger zal zijn. Bearman maakt namelijk zijn fulltime F1-debuut bij het Amerikaanse team in 2025.

