Fernando Alonso verwacht dit weekend op de Hungaroring beter voor de dag te komen dan tijdens de recente Grands Prix in Oostenrijk en Engeland. Na een goed begin van het seizoen met zes podiums, kwam de coureur van Aston Martin er op de Red Bull Ring en Silverstone niet aan te pas.

Toch heeft Fernando Alonso er vertrouwen in dat het dit weekend weer heel anders kan zijn. “De karakteristiek van dit circuit komt meer overeen met de circuits waarop we tot nu toe succesvol zijn geweest. Circuits met hogensnelheidsbochten en lange rechte stukken brengen niet het beste in onze auto naar boven. De Red Bull Ring (vierde plaats) en Silverstone (zevende plaats) waren daar voorbeelden van. Hoperlijk komen we hier beter voor de dag, maar onze concurrentie heeft ook niet stilgezeten en zullen hier sterk voor de dag komen. Het wordt moeilijk, maar wel leuk.”

Tijdschema GP Hongarije 2023: zo laat beginnen de sessies

Of de tegenvallende prestatie op Silverstone iets te maken had met de nieuwe, sterkere banden die Pirelli daar introduceerde, durft Alonso niet te zeggen. “Geen idee, dat is een factor die we in de komende races verder zullen moeten analyseren. Ik ben er geen fan van om tijdens het seizoen de regels aan te passen. Het is net alsof je halverwege een tennistoernooi opeens de ballen gaat vervangen. Maar goed, dat is uiteindelijk voor iedereen hetzelfde. We zullen deze nieuwe band zo goed mogelijk moeten leren kennen en er het maximale uit proberen te halen.”

Twintig jaar na eerste overwinning

Alonso werd er in het persmoment ook nog maar eens aan herinnerd dat het twintg jaar geleden was dat hij op de Hungaroring zijn allereerste Grand Prix won. “Dat was een magisch moment, daarna is alles anders geworden: in mijn leven en in mijn carrière vooral naast de baan. Ik had opeens geen privacy meer. Maar die eerste overwinning was natuurlijk iets geweldigs.”

24 augustus 2003: Fernando Alonso wint in Hongarije zijn eerste Grand Prix (Motorsport Images)

