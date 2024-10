Fernando Alonso heeft zich opnieuw ziekgemeld voor zijn mediaverplichtingen. Op de mediadag voor de GP van Mexico liet de Spanjaard het al afweten, en ook in aanloop naar de GP van São Paulo kan hij de pers niet te woord staan. Volgens Aston Martin kampt de tweevoudig wereldkampioen met een darminfectie en is hij daarom niet op tijd in Brazilië. Dit weekend moet Alonso echter wel ‘gewoon’ in de auto stappen.

Opnieuw geen Fernando Alonso op de mediadag: met het sprintweekend in São Paulo voor de deur moet de Spaanse vedette eerst bijkomen van een ‘speciale behandeling’. Alonso kampt sinds kort met een darminfectie en vloog deze week terug naar Europa voor een afspraak met een specialist. Dit weekend dient hij wel weer achter het stuur van zijn AMR24 te kruipen, maar de mediaverplichtingen op donderdag moet hij laten schieten.

‘Speciale behandeling’

“We kunnen bevestigen dat Fernando Alonso zijn mediadag in Brazilië zal missen,” schreef Aston Martin in een officiële verklaring. “Hij had in aanloop naar het raceweekend in Mexico-Stad al last van een darminfectie. Hij is de afgelopen dagen in Europa geweest voor een speciale behandeling van een expert. Deze behandeling heeft zijn reisplannen naar Brazilië vertraagd, maar zorgt er ook voor dat hij klaar is voor de race van dit weekend.”

LEES OOK: Alonso betreurt uitvalbeurt in vierhonderdste GP: ‘Doet altijd pijn’

Alonso zal het sprintweekend in São Paulo willen gebruiken om zich te revancheren voor de GP van Mexico. De routinier stond op Autódromo Hermanos Rodríguez aan de start van zijn vierhonderdste race in de Formule 1. Wat een feestelijke wedstrijd had moeten worden, eindigde in een teleurstelling. De bolide van Alonso raakte tijdens een chaotische start beschadigd en moest in de zestiende ronde uit de race worden gehaald. Hopelijk brengt Grand Prix nummer vierhonderd-en-één hem meer geluk.

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!