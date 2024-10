Wat een feestelijke GP van Mexico had moeten worden voor Fernando Alonso, draaide uit op een grote teleurstelling. De Spaanse vedette begon afgelopen weekend aan zijn vierhonderdste race in de Formule 1, maar moest vroegtijdig opgeven als gevolg van schade die hij opliep tijdens de start. Voor Alonso is het gewoon een DNF als alle andere: “Het doet altijd pijn.”

Alonso reed in Mexico zijn vierhonderdste Grand Prix, een nieuw record en tevens een persoonlijke mijlpaal. Helaas haalde de tweevoudig wereldkampioen de eindstreep niet. Brokstukken van onderling contact beschadigden zijn Aston Martin dusdanig dat hij al in de zestiende ronde de strijd moest staken. “Ik had een goede start en was niet betrokken bij alle heisa voorin,” vertelde Alonso later aan Formula1.com.

“Maar blijkbaar was er wel wat puin in de voorste remleidingen terechtgekomen,” voegde hij eraan toe. “Daardoor werd de auto veel te heet. Dat viel eigenlijk niet meer te corrigeren, dus moesten we de race vroegtijdig beëindigen – dat is gewoon balen.” Alonso stelt dat een DNF ‘altijd pijn doet’, ongeacht het aantal Grands Prix dat je al hebt gereden. “Het aantal races maakt me niet eens zoveel uit; als je de finishvlag niet te zien krijgt, is dat altijd pijnlijk,” legde hij uit. “Het scheelt dat we dit weekend niet heel competitief waren.”

Pechvogel?

Het lijkt erop dat er een vloek rust op de mijlpalen van Fernando Alonso. Bij zijn driehonderdste Grand Prix in 2018 en zijn tweehonderdste Grand Prix in 2013 moest hij ook vroegtijdig de strijd staken. Zijn honderdste race – de GP van Turkije van 2007 – bracht hem meer geluk; toen eindigde hij namens McLaren op de derde plaats.

Dat Alonso nu wéér niet de eindstreep heeft gehaald, deert hem verrassend weinig. “We zijn hier om mee te vechten,” legde hij uit. “Op een bepaalde manier is het beter als je de auto kunt pensioneren als je toch niet competitief bent. In de punten rijden leek toch niet heel waarschijnlijk. Hopelijk hebben we in het vervolg meer geluk en kunnen we tijdens de komende races en de volgende editie van de GP van Mexico wel weer scoren.”

