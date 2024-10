De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris houdt de hele Formule 1 in haar greep! Na een controversieel gevecht tijdens de GP in Austin deed hun laatste krachtmeting tijdens het raceweekend in Mexico opnieuw veel stof opwaaien. Na meerdere tijdstraffen van de FIA rijst de vraag of de richtlijnen voor verdedigen en inhalen niet toe zijn aan een update. Volgens vakbondsvoorzitter George Russell zijn bijna alle coureurs het eens over nieuwe regels.

Na een controversieel duel tijdens de GP in Austin kreeg Norris een tijdstraf van vijf seconden. Slechts één week later, tijdens de GP in Mexico-Stad, kreeg Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden. Sindsdien worden er veel vraagtekens geplaatst bij de huidige regelgeving in de sport. Onder leiding van George Russell, voorzitter van de vakbond voor Formule 1-coureurs, moeten de richtlijnen voor on-track gevechten opnieuw worden geëvalueerd.

‘Negentien van de twintig coureurs’

Na de Mexicaanse GP kon Russell tegenover de media bevestigen dat de stewards ‘helemaal akkoord’ zijn met de noodzakelijke veranderingen. “Alle stewards zijn het erover eens dat er wat moet veranderen,” aldus de Mercedes-coureur. “We moeten echter wachten tot 2025 voordat we grootse discussies gaan voeren, anders kunnen we dit jaar niet consistent zijn.”

Russell heeft goede hoop dat, wanneer alle coureurs ‘op één lijn zitten’, eventuele aanpassingen snel doorgevoerd kunnen worden. “Als iedereen eensgezind is, wat betekent dat alle coureurs iets willen veranderen, moet een kort gesprek voldoende zijn,” besloot hij. “Helaas blijkt dat in de praktijk vaak toch lastiger te zijn. Ik weet niet wat het is, maar ik kan bevestigen dat negentien van de twintig coureurs het eens zijn over nieuwe regelgeving.”

