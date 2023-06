Fernando Alonso denkt dat de prioriteit van de Formule 1 niet moet liggen op het verminderen van het gewicht van de auto’s. Tegen Sky Sports legt de Aston Martin-coureur uit dat het naar zijn idee veel belangrijker is om naar het formaat van de auto’s te kijken.

De FIA en de Formule 1 gaven recentelijk aan het gewicht van de F1-auto’s te willen gaan verminderen. In de afgelopen vijftien jaar zijn de auto’s maar liefst tweehonderd kilo zwaarder geworden. Volgens Alonso is er echter een ander probleem met de auto’s: ze zijn te groot. Dat heeft Alonso eerder dit jaar al eens genekt. Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië kreeg de Spanjaard een tijdstraf omdat hij verkeerd op zijn startpositie stond. Esteban Ocon kreeg daar een race eerder ook al een straf voor. Beide coureurs verklaarden toen al dat het kwam omdat de startpositie moeilijk te zien was.

“Ik denk niet dat het veranderen van het gewicht heel veel verschil maakt”, legt Alonso nu uit. “Naar mijn idee gaat het meer om het formaat dan het gewicht. Dat maakt het allemaal wat ingewikkelder. Het is nu erg moeilijk om de auto in de goede positie te krijgen voor het inhalen, vooral in de eerste paar bochten. Maar dat komt dus door het formaat en niet door het gewicht.”

Auto’s zijn zwaarder door nieuwe innovaties

De voornaamste redenen dat de auto’s zwaarder zijn geworden, zijn de hybride motoren en de toegenomen veiligheidsmaatregelen zoals de halo. Aangezien dit noodzakelijke veranderingen aan de auto zijn, wordt het dus ook lastig om het gewicht significant aan te passen volgens Alonso.

“Ik weet dat ze daar wel mee bezig zijn, dus laten we kijken wat ze kunnen doen. Het is natuurlijk altijd wel leuker om in lichtere auto’s te zitten. Maar uiteindelijk denk ik echt dat het meer het formaat is dat het lastiger maakt om goed te racen.”

