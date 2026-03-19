Fernando Alonso kijkt terug op de dramatische seizoenstart van Aston Martin. Het team kampt al sinds de testdagen in Bahrein met grote problemen aan de AMR26, maar volgens de Spaanse vedette doen de huidige worstelingen bij zijn renstal niet meer ‘pijn’ dan de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren. ‘Of ik nu derde, vijfde of zeventiende word, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit’, legt Alonso uit.

Na twee gereden races in het 2026-seizoen staat de teller bij Fernando Alonso nog altijd op nul WK-punten. De Spanjaard viel twee keer uit en kampt al sinds de testdagen met problemen aan zijn AMR26. Op beelden van de GP China is zelfs te zien hoe Alonso moeite had met het vasthouden van zijn stuur door de hevige vibraties vanuit de Honda-krachtbron.

Toch doen de recente worstelingen bij Aston Martin de Spaanse wereldkampioen niet meer ‘pijn’ dan eerder tegenvallende prestaties. “We willen als coureurs allemaal winnen. We zijn met 22 coureurs dit jaar. Eentje daarvan zal winnen, de andere 21 zullen mentaal in een moeilijke situatie terechtkomen. Of ik nu derde, vijfde of zeventiende word, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit”, legde de tweevoudig wereldkampioen uit in Shanghai.

“Ik heb het geluk en het voorrecht gehad om verschillende tijdperken in de Formule 1 mee te maken en plezier te hebben in het rijden”, voegde de tegenwoordige Aston Martin-coureur eraan toe. “Uiteindelijk heb ik het enorme geluk gehad om de helft van mijn carrière in competitieve auto’s te rijden en meer dan honderd podiumplaatsen te behalen. Dus als ik nu op een andere positie eindig dan de eerste, voel ik dezelfde pijn als altijd.”

‘Moeten even door deze zware tijd heen’

Volgens Alonso zijn de worstelingen van Aston Martin bovendien slechts tijdelijk. “We zijn net begonnen aan deze reis met het team. We beleven niet de ideale start, maar het is pas het eerste jaar van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda. Het team moet er even doorheen, en ik zal zoveel als ik kan daarbij helpen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.