Fernando Alonso blijft bij zijn standpunt dat Kimi Räikkönen in Austin zijn plek had moeten teruggeven nadat hij hem buiten de baan had ingehaald. De Spanjaard staat open voor de uitleg van de FIA, maar legt ook uit dat ze in de voetballerij meer op één lijn liggen: “Je krijgt altijd een penalty als de bal in het strafschopgebied met de hand geraakt wordt.”

“Als je naast de baan inhaalt, dan geef je normaliter je positie terug”, herhaalt Alonso nog maar eens in Mexico. Hij liet in Austin zijn onvrede op de boordradio duidelijk blijken toen Kimi Räikkönen hem naast de baan in bocht 1 inhaalde, maar vervolgens zijn plek niet hoefde af te staan. “In de drivers’ briefing zullen we hetzelfde antwoord krijgen, dus dan gaan we dat niet ter sprake brengen. Vertalen we het naar voetbaltermen, dan krijg je altijd een penalty als de bal in het strafschopgebied met de hand aangeraakt wordt. Dat hoef je niet elke wedstrijd te bespreken. Elke keer dat je de bal in het strafschopgebied met de hand raakt, levert het een penalty op. Elke wedstrijd”, legt de Spanjaard de nadruk op de constantheid van die besluiten.

Na de race in Austin gaf wedstrijdleider Michael Masi aan dat hij het fijne van de regels nog even wilde doornemen met de coureurs, om ze meer duidelijkheid te geven. Alonso gelooft in ieder geval dat zo’n gesprek kan helpen voor de coureurs. “Ik sta ervoor open om te horen wat ze te zeggen hebben”, zegt Alonso.

“Maar dit is precies wat ik niet wil zien gebeuren. Er zijn veel andere zaken die we in die meeting moeten bespreken”, legt de Alpine-coureur uit. “Ze hadden die hobbels aan de buitenkant van bocht 1 verwijderd omdat er eerder een probleem mee was omdat een auto gelanceerd werd. Drie of vier auto’s gingen vervolgens wijd in bocht 1. Ik wil het dus graag over die drie of vier auto’s hebben, zoals in Sotsji.”

“De antwoorden zijn altijd constructief en positief”, voegt Alonso toe over de gesprekken met de wedstrijdleiding. “We willen allemaal zo eerlijk mogelijk racen en we proberen alle problemen aan te kaarten. Het ligt ook niet altijd aan de coureurs, maar ook aan de aard van het circuit. In Sotsji zal je dan ook meer problemen hebben dan in Silverstone. We werken samen aan een betere oplossing. Het is geen frustratie, daar mag geen twijfel over bestaan. We willen de fans een show geven. De race in Austin was geweldig om mee te maken, al die mensen op de tribunes. Je wil ze een eerlijke show geven”, besluit de Spanjaard.

