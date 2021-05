Twee keer won Fernando Alonso de Grand Prix van Monaco, terwijl hij ook nog twee keer op de lagere treden van het podium stond. Daar hoeft Alonso dit jaar normaliter echter niet op te rekenen. Zelfs punten lijken ver buiten bereik voor de Alpine-coureur na een kwalificatie op de zeventiende plek.

Lees ook: Thuisheld Leclerc snelt naar pole in Monaco maar crasht in slotseconden, Verstappen tweede

“We hadden hier in Monaco meer verwacht, niet gedacht dat we zo langzaam zouden zijn”, draait Alonso daar ten overstaan van de camera van Ziggo Sport niet omheen. “Het hele weekend gaat het al moeilijk.”

Alonso begon het weekend – in Monaco een rekbaar begrip – door donderdag schade te rijden in VT1. In geen enkele training wist hij de top tien binnen te dringen. In de kwalificatie bleef hij dus zelfs in Q1 steken, op plek zeventien.

“Na de race in Spanje en Portugal hadden we het nodige vertrouwen. Hier presteren we echter niet. Het wordt een moeilijke race van zover terug”, weet Alonso. Al houdt hij nog een beetje hoop. “Het blijft immers Monaco. Je weet niet wat er kan gebeuren.”