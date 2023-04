Voor de derde keer op rij dit jaar houdt Fernando Alonso een trofee over aan zijn deelname aan een Grand Prix. De Spaanse coureur van Aston Martin beëindigde de Australische GP – net als in Bahrein en Saoedi-Arabië – op de derde plaats, achter Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Tijdens de chaotische eindfase van de race stond de veteraan weliswaar lange tijd als vierde op het tijdenbord, maar uiteindelijk kreeg Alonso toch waar hij recht op had, namelijk de derde plaats. “Het was een achtbaan van emoties vandaag”, aldus de Spanjaard na afloop van de race. “In het begin van de race gebeurde er al heel veel, maar tegen het einde was het helemaal moeilijk om er iets van te begrijpen.”

Verstappen wint door rode vlaggen ontsierde GP van Australië

Alonso doelde op de chaos die ontstond nadat Kevin Magnussen twee ronden voor het einde een wiel verloor en er een safetycar, gevolgd door een rode vlag werd uitgevaardigd. Volkomen overbodig vond Alonso. “Eerlijk gezegd was ik nogal verbaasd over al die rode vlaggen. De eerste hielp ons, want George Russell en Carlos Sainz kwamen naar binnen en we konden gratis hun posities overnemen. De tweede rode vlag hielp ons niet echt. Die Williams [van Alex Albon] stond stil in bocht 6. We zijn daar één ronde lang achter de safetycar langs gereden en er lag inderdaad wat grind, maar dat was eigenlijk helemaal niet zo erg. We weten natuurlijk niet wat er precies aan de hand was, misschien zat er een deel van de muur los of zo. De FIA heeft meer informatie tot zijn beschikking, maar we zullen zeker navraag doen naar de redenen.”

Complimenten voor Mercedes

Over zijn eigen optreden was Alonso meer dan tevreden. “De snelheid was goed. Mercedes was gewoon sneller, die hebben het geweldig gedaan vandaag. Ik kon dat tempo niet bijbenen, dus we nemen genoegen met de derde plaats. Ik moet nu alleen nog wat hoger op het podium zien te komen. Na drie derde plaatsen is het tijd voor een tweede plek.”