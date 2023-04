Voor het eerst in zijn carrière heeft Max Verstappen de Grand Prix van Australië gewonnen. De Nederlander wist in een incidentrijke race het hoofd het koelst te houden en pakte zo zijn tweede overwinning van 2023. Achter Verstappen eindigden Lewis Hamilton en Fernando Alonso op de tweede en derde plaats.

De race op Albert Park begon met wat kleine wijzigingen in de startopstelling. Valtteri Bottas en Sergio Pérez, die zich op de negentiende en twintigste plaats hadden geplaatst, kozen er voor om onder parc fermé wat motoronderdelen te wisselen en vanuit de pitstraat te starten.

De gehele top acht had besloten op de medium band te starten, maar daar achter was het een mix van softs. mediums en hards, en dus verschillende strategieën. Verstappen was vanaf pole redelijk weg, maar Russell en Hamilton hadden beiden een uitstekende start en wisten de Nederlander al in de eerste meters te verschalken.

Vroege safetycars

Voor Charles Leclerc duurde de race slechts drie bochten. De Monegask kreeg in de mêlee een tikje van Stroll en schoot met zijn Ferrari de grindbak in, waar hij niet meer uitkwam. Direct werd de safetycar ingezet, wat leidde tot een hausse aan pitstops. Bij de herstart wisten de beide Mercedessen Verstappen voor te blijven. Terwijl het leidende trio wegreed bij de rest van het veld, was er een flinke crash voor Alexander Albon.

VIDEO: Rode vlag na crash Alexander Albon

De Williams van de coureur kwam zonder voorvleugel half op de baan tot stilstand en voor de tweede keer moest de safetycar de baan op. Russell dook direct naar binnen voor een set harde banden en viel terug naar P4. Niet veel later werd de race vanwege de rotzooi op de baan geneutraliseerd en moest het veld terug naar de pitstraat. Pech voor de coureur van Mercedes die het voordeel van zijn bandenwissel in rook zag opgaan en daarvoor excuses kreeg van teambaas Toto Wolff: “Sorry George. Dat heeft ons genaaid. Maar laten we proberen het beste eruit te halen, we kunnen nog steeds naar het podium.”

Bij de tweede herstart bleef Hamilton Verstappen voor en had De Vries op P12 even een momentje. De Nederlander vloog na een touche met Ocon door de lucht en viel ver terug. Verstappen ging ondertussen met zijn DRS voorbij aan Hamilton en nam de leiding in de wedstrijd over. Achter het leidende duo waren Alonso, Gasly, Russell en Sainz met elkaar in gevecht.

Drama voor Russell

In de achttiende ronde viel Russell uit met een geplofte motor. De Engelsman parkeerde zijn Mercedes W14 aan het einde van de pitstraat en dit keer besloot de wedstrijdleiding tot de inzet van de virtual safetycar.

Een klassieke opgeblazen motor voor George Russell (Motorsport Images)

Een ronde later was de wagen weg en dus kon de race worden hervat met Verstappen comfortabel aan de leiding, gevolgd door Hamilton, Alonso en Gasly. Die volgorde bleef daarna enige tijd ongewijzigd, maar in de 25ste ronde ging Carlos Sainz met een mooie inhaalmanoeuvre vanaf P5 voorbij aan Gasly. Verderop in het veld was Lando Norris de top tien binnengekomen en vochten Oscar Piastri en Esteban Ocon een verhit duel uit. Sergio Pérez was inmiddels opgerukt naar de negende plek.

Momentje Verstappen

Inmiddels begon het veld zich te ‘settelen’ en begon het grote banden sparen. Op De Vries na hadden alle coureurs bij de neutralisatie gekozen voor de harde band in de hoop daarop het einde van de race te halen. Het zorgde voor conservatief rijden en net nadat het leek of Verstappen in een zetel naar de overwinning kon sturen, had de Nederlander even een momentje. In de 48ste ronde schoot hij in bocht 13 kort van de baan, “Ik blijf hier mijn voorwielen blokkeren, het is klote”, was de reactie van Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen verloor een handvol seconden op Hamilton, maar had nog voldoende voorsprong om niet in paniek te raken. Een ronde later had Verstappen zich hersteld en noteerde hij een nieuwe snelste ronde.

Vierde safetyar

Net op het moment dat iedereen zich leek op te maken voor een rustig einde van de race, gooide Kevin Magnussen roet in het eten. De Deen verloor vier ronden voor het einde van de race op volle snelheid z’n achterband en dus moest de safetycar opnieuw de baan op.

VIDEO: Magnussen veroorzaakt in slotfase rode vlag

Met nog drie ronden te gaan besloot de wedstrijdleiding tot een nieuwe neutralisatie. Het hele veld kwam terug de pitstraat in, wisselde naar de rode banden en maakte zich op voor een korte sprintrace van twee ronden.

Verstappen was bij deze herstart goed weg en wist de leiding te behouden, maar achter Hamilton op P2 ging het helemaal mis. Sainz raakte Alonso, Gasly en Ocon reden elkaar van de baan en De Vries werd in de rondte getikt door Sargeant. Direct kwamen – voor de derde keer deze race – de rode vlaggen tevoorschijn, een unicum in de Formule 1. Omdat er nog te weinig ronden over waren voor een herstart, werd – om de minimale race-afstand van 300 kilometer te halen – nog een ronde achter de safetycar gereden en Verstappen tot winnaar uitgeroepen. Hamilton en Alonso mochten met hem mee naar het podium.

