Fernando Alonso wil na zijn eerste seizoen sinds zijn comeback nog niet aan stoppen denken. De tweevoudig wereldkampioen is van plan om nog ‘minstens twee of drie jaar’ in de Formule 1 te blijven. Doel daarbij: de derde titel pakken.

Alonso nam na het seizoen 2018 afscheid van de Formule 1. Hij had tegenvallende jaren bij McLaren achter de rug en was klaar voor nieuwe uitdagingen, maar hij liet de deur voor een terugkeer wel op een kiertje. De emotionele donuts met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel in Abu Dhabi zouden dan ook niet zijn laatste moment zijn in de Formule 1. Twee jaar later kondigde hij namelijk zijn terugkeer aan. Hij koos voor oud-werkgever Renault, dat zijn naam veranderde in Alpine. De tweevoudig wereldkampioen wilde alleen terugkeren als hij weer voor het podium en de zeges kon gaan. Dat laatste lijkt nog ver weg, maar het podium kan hij wel alvast afstrepen. Het doel voor Alonso is nog altijd duidelijk: een derde titel.

Foto: Motorsport Images

“Ik kijk echt uit naar het derde kampioenschap en ik zal er alles aan doen, de komende jaren nog méér”, zegt Alonso in de podcast Beyond the Grid. “Dat zou veel betekenen voor mijn nalatenschap als mijn carrière in de Formule 1 ten einde komt. Het laat dan zien hoe je altijd tot de limiet moet gaan en altijd naar jouw sterktepunten moet zoeken, een goede discipline moet hebben en hoe je het racen moet aanpakken.”

Maar, zo maakt Alonso ook meteen duidelijk, zijn comeback is niet meteen mislukt als die derde titel er niet komt. “Ik ben niet wanhopig en het is ook niet dat het mijn hele carrière of mijn visie op de sport zou veranderen. Ik ben een competitief persoon, in alles wat ik doe. Het maakt niet uit of je 19, 42 of 43 bent. Het is een levensstijl en ik ben volledig toegewijd aan de sport. Als ik die derde titel pak, dan is dat een soort nalatenschap en een boodschap voor de toekomstige generaties”, aldus de Spanjaard.

Dit jaar kondigde Alonso aan dat hij ook in 2022 bij Alpine blijft. Onverwacht nieuws was het niet omdat er altijd al een optie in het contract zat en hij al duidelijk maakte dat de focus op 2022 lag, wanneer de nieuwe regels de teams dichter bij elkaar zouden moeten brengen. Alonso blaast volgend jaar 41 kaarsjes uit, maar wil nog niet aan stoppen denken. “Ik zal er dan zijn, zelfs als de auto niet zo goed is”, antwoordt hij op de vraag of hij na 2022 in de Formule 1 blijft. “Mijn plan is om nog minstens twee of drie jaar te blijven.”