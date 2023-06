Lawrence Stroll, de Canadese miljardair en mede-eigenaar van Aston Martin, is uiterst tevreden over de resultaten die Fernando Alonso dit seizoen heeft laten zien. De Spanjaard stond tot dusver in vijf van de zes races op het podium. Tegelijkertijd heeft het succes van Alonso ook een keerzijde voor de familie Stroll. Immers, de prestaties van Lance Stroll steken schril af bij het prestatieniveau van Alonso.

Niet voor het eerst worden er hardop vraagtekens geplaatst bij het racetalent van Stroll junior, met name ook op social media. “Formule 1 is heel makkelijk als je op de bank zit”, schamperde Alonso in een poging zijn teamgenoot te verdedigen. “Lance heeft de laatste twee races veel pech gehad.”

Rol in de kantlijn voor Stroll

Stroll kwam dit seizoen eenmaal in de buurt van het podium. Dat was in Melbourne, waar hij als vierde werd afgevlagd. Verder kwam hij niet verder dan een rol in de kantlijn. Vorige week in Monaco viel hij uit.

Alonso verdedigt Stroll echter, ook door te stellen dat hij wel een belangrijke rol heeft gespeeld in de doorontwikkeling van de auto. Volgens Alonso kwam er ook vanuit de andere kant van de garage goede technische feedback en andere waardevolle informatie.

“Ik hoop echt dat hij wat meer geluk krijgt, want ik denk niet dat hij de pure snelheid mist. Het zijn gewoon opportunistische momenten die hij niet had”, meent Alonso. Overigens hoeft Lance Stroll niet te vrezen voor zijn stoeltje. Daarvoor is de invloed van Stroll senior te groot. De mindere prestaties van zijn zoon worden zonder enige gêne met de mantel der liefde bedekt.

Ook Alonso kent de verhoudingen en weet dat het verstandig is niet te kritisch te zijn op de prestaties van zijn teamgenoot. Eerder gaf de door de wol geverfde Spanjaard al eens aan dat Stroll een betere teamgenoot is dan Esteban Ocon, met wie hij vorig jaar uitkwam namens Alpine.

Overigens eindigde Lance Stroll gisteren in de kwalificatie voor Alonso. Stroll start vandaag vanaf P5, Alonso vanaf P8.

