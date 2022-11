Volgend jaar blaast hij 42 kaarsjes uit, toch denkt Fernando Alonso voorlopig nog niet aan denken. De tweevoudig wereldkampioen, die vanaf 2023 voor Aston Martin rijdt, verwacht nog ’twee tot drie jaar’ door te gaan.

Alonso nam na 2018 afscheid van de Formule 1, maar keerde vorig jaar terug in de hoop om weer vooraan mee te doen. Dat is voorlopig nog niet gelukt, maar sinds zijn comeback heeft de Spanjaard nog weinig gesproken over zijn tweede afscheid van de sport.

Dat zit er voorlopig ook niet aan te komen. Alonso geeft in gesprek met de BBC aan dat hij verwacht nog minstens ’twee tot drie jaar’ door te gaan in de Formule 1. “Ik pak het jaar voor jaar aan”, zegt Alonso. “Vorig seizoen zat ik misschien niet op 100 procent. Als ik een paar seizoenen heb als vorig jaar – ook al presteer ik misschien van buitenaf gezien goed – en ik niet helemaal blij ben, dan stop ik er misschien mee.”

Maar, benadrukt Alonso, als hij meer seizoenen heeft zoals deze – op de uitvalbeurten na – dan zou hij wel langer door willen. “Dat zijn resultaten waar ik erg trots op ben. Ik zal in dat geval, ongeacht de resultaten, door blijven rijden omdat ik weet wat ik voor het team kan betekenen.”

Ouderdom speelt ondertussen wel een rol voor de 41-jarige Spanjaard, die zich op een andere manier op de races moet voorbereiden. “Ik moet nu veel dingen veranderen, zoals mijn trainingsroutine, het reizen en evenementen.”

“De Formule 1,” weet Alonso, “is erg veeleisend, ook naast de baan. Ik moet dus misschien wat efficiënter omgaan met de dingen die ik in de weekenden doe. Fysiek moet ik veel meer doen dan ik vroeger moest doen, ik ben geen twintig meer.”

